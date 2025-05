Stock Market Today: ट्रेड टेंशन कम होने से सेंसेक्स-निफ्टी में तेजी, Adani Group के शेयरों में उछाल

आज यानी सोमवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत दमदार रही. ट्रेड टेंशन कम होने से ग्लोबल सेंटीमेंट्स में सुधार आया है और इसका असर घरेलू मार्केट पर भी दिख रहा है. बाजार खुलते ही सेंसेक्स 353 अंक चढ़कर 80,855.51 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी ने 24,458 के लेवल पर शुरुआत की. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स हरे निशान में नजर आए.

बाजार में मिडकैप शेयरों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 400 अंक की बढ़त के साथ 54,105 पर खुला, जो कि लगभग 0.75% की तेजी दिखाता है.

अदाणी ग्रुप के शेयरों में तेजी

आज के शुरुआती कारोबार में अदाणी ग्रुप के शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है. सभी अदाणी स्टॉक्स ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं. सबसे ज्यादा तेजी अदाणी पोर्ट्स (Adani Ports) में देखी गई, जो 3%से ज्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है. इसके अलावा Adani Enterprises, Adani Green Energy, Adani Energy Solutions और Adani Total Gas में भी 1% से ज्यादा की बढ़त है.

Adani Ports निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल

निफ्टी पर अदाणी पोर्ट्स, ट्रेंट, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इटरनल टॉप गेनर्स में शामिल हैं, जबकि कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई, ओएनजीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, डॉ रेड्डीज लैब्स में गिरावट दर्ज की गई है. बैंकंग को छोड़कर, अन्य सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, जिसमें एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस में 1-1 फीसदी की तेजी दर्ज की गई है.



पिछले हफ्ते भी बाजार में मजबूती

पिछला हफ्ता भी शेयर बाजार के लिए मुनाफे वाला रहा. 28 अप्रैल से 2 मई के बीच निफ्टी में 1.28% और सेंसेक्स में 1.70% की तेजी दर्ज की गई. इस दौरान टॉप 10 में से 7 कंपनियों के मार्केट कैप में कुल 2.31 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)