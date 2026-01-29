Stock Market Closing: शेयर बाजार ने लगाई 'हैट्रिक', इकोनॉमिक सर्वे के जोश में उछला शेयर बाजार, मेटल शेयरों ने कराई तगड़ी कमाई

भारतीय शेयर बाजार के लिए आज का दिन काफी शानदार रहा. गुरुवार, 29 जनवरी को बाजार लगातार तीसरे दिन मजबूती के साथ बंद हुआ. दिन की शुरुआत भले ही थोड़ी सुस्त थी, लेकिन दोपहर में जैसे ही संसद में 'इकोनॉमिक सर्वे' पेश हुआ, निवेशकों का जोश बढ़ गया. कारोबार खत्म होने तक सेंसेक्स 221 अंक बढ़कर 82,566 पर और निफ्टी 76 अंक की मजबूती के साथ 25,418 के स्तर पर बंद हुआ. बाजार की इस हरियाली ने निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है.
इकोनॉमिक सर्वे ने भरा बाजार में दम
शेयर बाजार में आज आई इस रौनक की सबसे बड़ी वजह इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 को माना जा रहा है. सरकार ने अनुमान जताया है कि अगले साल (2027) में भारत की तरक्की की रफ्तार यानी GDP ग्रोथ 7.0% रह सकती है. तीन साल पहले यह अनुमान 6.5% था.
जब सरकार ने देश की आर्थिक सेहत की इतनी अच्छी तस्वीर पेश की, तो निवेशकों ने जमकर खरीदारी की. इसी भरोसे के दम पर बाजार निचले स्तरों से उबरकर हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा.
मेटल और एनर्जी शेयरों में रही भारी मांग
आज बाजार को ऊपर ले जाने में सबसे बड़ा हाथ मेटल (Metal) और एनर्जी (Energy) सेक्टर का रहा. टाटा स्टील और अदाणी पोर्ट्स जैसे शेयरों में अच्छी खरीदारी देखी गई. निफ्टी मेटल इंडेक्स 3% से ज्यादा उछलकर बंद हुआ.
इसके अलावा प्राइवेट बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर और तेल-गैस शेयरों में भी बढ़त रही. निफ्टी एनर्जी 1.87 प्रतिशत, निफ्टी कमोडिटीज 1.58 प्रतिशत, निफ्टी प्राइवेट बैंक 1.03 प्रतिशत, निफ्टी इन्फ्रा 0.85 प्रतिशत, निफ्टी पीएसई 0.82 प्रतिशत और निफ्टी ऑयलएंडगैस 0.78 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ.
हालांकि, दूसरी तरफ डिफेंस, हेल्थकेयर, एफएमसीजी और आईटी शेयरों में गिरावट दर्ज की गई. निफ्टी इंडिया डिफेंस 1.21 प्रतिशत, निफ्टी हेल्थकेयर 0.96 प्रतिशत, निफ्टी एफएमसीजी 0.91 प्रतिशत, निफ्टी फार्मा 0.81 प्रतिशत, निफ्टी पीएसयू बैंक 0.79 प्रतिशत, निफ्टी आईटी 0.76 प्रतिशत और निफ्टी ऑटो 0.68 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ. मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी आज अच्छी मजबूती देखने को मिली.
टॉप गेनर्स और लूजर्स
सेंसेक्स पैक में टाटा स्टील, एलएंडटी, एक्सिस बैंक, इटरनल, एनटीपीसी, अदाणी पोर्ट्स, आईसीआईसीआई बैंक, पावर ग्रिड, भारती एयरटेल, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक , एसबीआई और बजाज फिनसर्व गेनर्स थे. एशियन पेंट्स, इंडिगो, मारुति सुजुकी, बीईएल, एमएंडएम, टीसीएस, सन फार्मा, एचयूएल, ट्रेंट, टाइटन, आईटीसी और अल्ट्राटेक सीमेंट लूजर्स थे.
सोने-चांदी की कीमतों में लगी आग
शेयर बाजार में तो खुशहाली थी, लेकिन कमोडिटी बाजार में बढ़ते तनाव का असर दिखा. ग्लोबल स्तर पर बढ़ते तनाव की वजह से सोने और चांदी की कीमतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. एमसीएक्स (MCX) पर सोना 1.70 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 4 लाख रुपये प्रति किलो के पार निकल गई है. जानकारों का कहना है कि दुनिया भर में बढ़ती अनिश्चितता की वजह से लोग अब सोने-चांदी को सुरक्षित निवेश मानकर पैसा लगा रहे हैं.
बाजार के दिग्गजों की राय
मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इकोनॉमिक सर्वे ने आने वाले बजट के लिए एक पॉजिटिव माहौल तैयार कर दिया है. विकास के मजबूत अनुमानों ने घरेलू निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है. अब सबकी नजरें 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट पर टिकी हैं. अगर बजट में भी इसी तरह के अच्छे संकेत मिलते हैं, तो शेयर बाजार में तेजी का यह सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है.
