Share Market Today: भारत-EU डील से शेयर बाजार का जोश हाई, सेंसेक्स 600 अंक उछला, निफ्टी 25,300 के पार

Share Market Update:भारतीय शेयर बाजार ने आज जबरदस्त ओपनिंग दी है.भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच हुई ऐतिहासिक FTA का असर बाजार पर साफ दिख रहा है. बुधवार (28 जनवरी) को बाजार खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी ने लंबी छलांग लगाई है.

सुबह 9:23 बजे सेंसेक्स में 614.98 अंकों (0.75%) की शानदार बढ़त के साथ 82,472.45 के स्तर पर ट्रेड कर रहा था. वहीं, निफ्टी 50 भी 25,360.15 के स्तर पर पहुंच गया है, जो कल के मुकाबले 184.75 अंकों (0.73%) की मजबूती दिखाता है.

क्यों आई बाजार में इतनी तेजी?

बाजार की इस 'रॉकेट' जैसी रफ्तार के पीछे सबसे बड़ी वजह भारत-EU ट्रेड डील है. इस समझौते के तहत भारत के 90% निर्यात (Exports) पर अब कोई टैरिफ नहीं लगेगा. इससे भारतीय कंपनियों, खासकर टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और आईटी सेक्टर को सीधा फायदा होने की उम्मीद है. कल (मंगलवार) भी इस डील की खबर के बाद सेंसेक्स 319 अंक और निफ्टी 126 अंक चढ़कर बंद हुए थे.