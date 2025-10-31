Share Market: सपाट खुला भारतीय शेयर बाजार, अदाणी ग्रीन और अदाणी एनर्जी में तेजी

अदाणी ग्रुप की कंपनियों अदाणी ग्रीन और अदाणी एनर्जी के शेयरों में तेजी देखी गई. सुबह करीब 10:17 बजे अदाणी एनर्जी में 8 और अदाणी ग्रीन में 7.40 प्‍वाइंट की तेजी देखी गई. वहीं ACC भी 8.40 प्‍वाइंट की तेजी के साथ कारोबार कर रहा था.

भारतीय शेयर बाजार आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को सपाट खुला . शुरुआती कारोबार में निफ्टी ऑटो, आईटी, पीएसयू बैंक और एफएमसीजी में खरीदारी तो फाइनेंशियल सर्विस, मेटल और मीडिया सेक्टर्स में बिकवाली दिख रही थी. सुबह करीब 9 बजकर 25 मिनट पर सेंसेक्स 153.83 अंक या 0.18 फीसदी की तेजी के साथ 84,558.29 पर कारोबार कर रहा था. वहीं, निफ्टी 33.95 अंक या 0.13 फीसदी की बढ़त के साथ 25,911.80 स्तर पर बना हुआ था.

सत्र की शुरुआत में निफ्टी बैंक 85.35 अंक या 0.15 फीसदी की गिरावट के साथ 57,945.75 स्तर पर बना हुआ था. वहीं, निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 103.50 अंक या 0.17 फीसदी की तेजी के बाद 60,199.75 पर कारोबार कर रहा था. दूसरी ओर, निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 65.50 अंक या 0.35 फीसदी की तेजी के साथ 18,535.20 स्तर पर था.

अदाणी ग्रुप के इन शेयरों में तेजी

अदाणी ग्रुप की कंपनियों अदाणी ग्रीन और अदाणी एनर्जी के शेयरों में तेजी देखी गई. सुबह करीब 10:17 बजे अदाणी एनर्जी में 8 और अदाणी ग्रीन में 7.40 प्‍वाइंट की तेजी देखी गई. वहीं ACC भी 8.40 प्‍वाइंट की तेजी के साथ कारोबार कर रहा था.

शेयर मार्केट पर क्‍या है एक्‍सपर्ट की राय?

बाजार जानकारों का कहना है कि ट्रंप-शी समिट से यूएस-चीन ट्रेड वॉर में केवल अस्‍थाई शांति मिली है, यह कोई बड़ी ट्रेड डील नहीं है. इसे लेकर कुछ हद तक मार्केट पार्टिसिपेंट्स में निराशा रही. हालांकि, व्यापार से जुड़ी चिंताओं के कम होने और आगे की प्रक्रिया के लिए संभावना से कुछ राहत जरूर मिली है.

उन्होंने आगे कहा, 'भारतीय बाजारों में रैली बीते वर्ष 2024 में बने 26277 के रिकॉर्ड हाई के पास पहुंचने पर धीमी पड़ गई है. एफआईआई द्वारा दोबारा बिकवाली से शॉर्ट-टर्म में मार्केट पर दबाव पड़ने की संभावना है.' इस बीच सेंसेक्स पैक में मारुति सुजुकी, टाइटन, बीईएल, टीसीएस और आईटीसी टॉप गेनर्स की लिस्ट में थे. वहीं, एनटीपीसी, टाटा स्टील, कोटक महिंद्रा बैंक, इटरनल और सनफार्मा टॉप लूजर्स थे. एशियाई बाजारों में अधिकांश बाजार जैसे बैंकॉक, हांग कांग, जकार्ता और चीन लाल निशान में कारोबार कर रहे थे. वहीं, केवल सोल हरे निशान में कारोबार कर रहा था.

कैसा रहा ग्‍लोबल मार्केट का हाल?

अमेरिकी बाजारों की बात करें तो आखिरी कारोबारी दिन डाउ जोंस 0.23 फीसदी या 109.88 अंक की गिरावट के बाद 47,522.12 पर बंद हुआ. वहीं, एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.99 फीसदी या 68.25 अंक की गिरावट के बाद 6,822.34 स्तर और नैस्डेक 1.57 फीसदी या 377.33 अंक की गिरावट के बाद 23,581.14 पर बंद हुआ.

विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) 30 अक्टूबर को शुद्ध विक्रेता रहे और उन्होंने 3,077.59 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेचे. दूसरी ओर, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) इसी कारोबारी दिन शुद्ध खरीदार रहे और उन्होंने 2,469.34 करोड़ रुपए के शेयरों की खरीदारी की.

(इनपुट: IANS)