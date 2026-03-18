विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

Share Market Closing Bell: सेंसेक्‍स 633 अंक उछला, आईटी और रियल्‍टी के शेयर ऐसे दौड़े कि निवेशकों के बढ़ गए 5 लाख करोड़ रुपये

सेंसेक्स में आई इस तेजी से BSE लिस्‍टेड कंपनियों के कुल मार्केट कैप में लगभग 5 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई, जिससे यह पहले के 433 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 438 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया.

Read Time: 2 mins
Share
Share Market Closing Bell: सेंसेक्‍स 633 अंक उछला, आईटी और रियल्‍टी के शेयर ऐसे दौड़े कि निवेशकों के बढ़ गए 5 लाख करोड़ रुपये
Share Market Today: बढ़त के साथ बंद हुए शेयर बाजार

हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को भारतीय शेयर बाजार लगातार तीसरे सत्र में तेजी के साथ हरे निशान में बंद हुआ. आईटी और रियल्टी शेयरों के समर्थन से घरेलू बाजार के प्रमुख बेंचमार्क दिन के उच्चतम स्तर के करीब बंद हुए. इस दौरान, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 0.83 प्रतिशत या 633.29 अंक बढ़कर 76,704.13 पर बंद हुआ. वहीं एनएसई निफ्टी50 0.83 प्रतिशत या 196.65 अंक बढ़कर 23,777.80 पर बंद हुआ.

दिन के कारोबार में सेंसेक्स ने जहां 76,367.55 पर खुलकर 77,000.22 के उच्चतम स्तर को छुआ, वहीं निफ्टी ने 23,632.90 पर खुलकर 23,862.25 का उच्चतम स्तर छुआ.

बुधवार के सत्र में भी समग्र बाजार में तेजी देखने को मिली. व्यापक बाजारों ने बेंचमार्क सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन किया और निफ्टी मिडकैप में 2.02 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स में 1.67 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई.

मार्केट कैप में बढ़ गए 5 लाख करोड़ 

सेंसेक्स में आई इस तेजी से BSE लिस्‍टेड कंपनियों के कुल मार्केट कैप में लगभग 5 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई, जिससे यह पहले के 433 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 438 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया.

Latest and Breaking News on NDTV

किस सेक्‍टर में कितनी तेजी?

सेक्टरवार देखें तो निफ्टी मीडिया (3.35 प्रतिशत की उछाल), निफ्टी आईटी (2.78 प्रतिशत की तेजी) और निफ्टी रियल्टी (2.75 प्रतिशत की तेजी) सबसे अधिक लाभ कमाने वाले इंडेक्स रहे. इसके अलावा, निफ्टी ऑटो में 1.92 प्रतिशत, निफ्टी बैंक में 0.82 प्रतिशत और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 0.79 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई. जबकि निफ्टी एफएमसीजी में मामूली गिरावट दर्ज की गई.

ये भी पढ़ें: एक रिपोर्ट और यूं सरसरा कर भागा सेंसेक्‍स, उछले IT स्‍टॉक्‍स! शेयर बाजार में आज की तेजी को समझना है तो ये पढ़ें

निफ्टी50 इटरनल, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इंफोसिस, अदाणी पोर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीसीएस, एक्सिस बैंक, इंडिगो, एलएंडटी, बजाज फाइनेंस और अदाणी इंटरप्राइजेज के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली. जबकि, सिप्ला, एचयूएल, कोल इंडिया, एनटीपीस, सनफार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, अपोलो हॉस्पिटल्स और हिंडाल्को के शेयर सबसे ज्यादा नुकसान झेलने वाले शेयरों में शामिल रहे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Share Market Closing Bell, Stock Market Live Updates, Stock Market Highlights, IT Stocks Gain, Sensex Correction
Get App for Better Experience
Install Now