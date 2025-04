पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के साथ खड़ा NSE, परिजनों को कुल 1 करोड़ देने का किया वादा

Pahalgam Terror Attack: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति संवेदना जताई है. इस हमले में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों की मदद के लिए NSE ने कुल 1 करोड़ रुपये की सहायता देने का वादा किया है. हर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपये दिए जाएंगे.इस फैसले के जरिये NSE ने इस मुश्किल घड़ी में पूरे देश के साथ खड़े होने का संदेश दिया है.

एनएसई के प्रबंध निदेशक (MD) और सीईओ (CEO) आशीष चौहान ने कहा कि वे इस कठिन समय में पीड़ितों के परिवारों के साथ एकजुटता से खड़े हैं.

NSE के MD और CEO आशीष कुमार चौहान ने कहा, “यह हमारे देश के लिए सामूहिक शोक का समय है. हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं. हम उनकी मदद के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे.”

