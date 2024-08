SEBI प्रमुख को नीचा दिखाने के लिए हिंडनबर्ग को म्यूचुअल फ़ंड एसोसिएशन की लताड़ : 5 खास बातें

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) प्रमुख माधबी पुरी बुच तथा उनके पति धवल बुच पर अमेरिकी शॉर्टसेलर हिंडनबर्ग के नए हमले को लेकर एसोसिएशन ऑफ़ म्यूचुअल फ़ंड्स इन इंडिया (AMFI) ने जमकर लताड़ लगाई है, और कहा है कि अमेरिकी शॉर्टसेलर बाज़ार के ईकोसिस्टम में मौजूद भरोसे को खत्म करने की कोशिश कर रहा है.

लगभग ₹65 लाख करोड़ के कारोबार का प्रबंधन करने वाली एसोसिएशन ने कहा, "बाज़ार नियामक के प्रमुख पर बाहरी टिप्पणियां न केवल भारतीय पूंजी बाज़ार में माधबी पुरी बुच के योगदान को कम करने की कोशिश हैं, बल्कि ये हमारे देश की आर्थिक तरक्की को भी कमज़ोर करती हैं, और बाज़ार के ईकोसिस्टम में भरोसे की कमी भी उत्पन्न करती हैं... इन्हें उसी रूप में देखा जाना चाहिए, जो यह वास्तव में हैं - अतीत में हुई चुनिंदा घटनाओं को जोड़कर सनसनी पैदा करने की कोशिश..." AMFI ने चेताया कि अगर इन आरोपों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रास्ते में गैरज़रूरी अड़चनें आ सकती हैं. AMFI के अनुसार, हिंडनबर्ग के दावों में संदर्भ और भारतीय रेगुलेटरी माहौल के बारे में जानकारी और समझ का अभाव दिखता है, और वे 'हमारे देश की कड़ी मेहनत से हासिल उपलब्धियों पर धब्बा लगाना चाहते हैं...' एसोसिएशन ऑफ़ म्यूचुअल फ़ंड्स इन इंडिया का कहना है, भारत में बाज़ार की बनावट और ढांचा 'मज़बूत' है. AMFI ने सभी हितधारकों से भरोसा बनाए रखने के लिए भी कहा है. एसोसिएशन ने कहा, "वक्त के साथ बाज़ार नियामक ने एक ऐसा बढ़िया काम करने वाला बाज़ार तैयार किया है, जिस पर घरेलू और ग्लोबल निवेशकों को भरोसा है, और इसके लिए कई कदम SEBI के मौजूदा नेतृत्व के तहत ही उठाए गए हैं..." AMFI ने कहा कि वर्तमान SEBI प्रमुख के नेतृत्व में कई अहम कदम उठाए गए हैं और SEBI के नियमों की बदौलत म्यूचुअल फ़ंड अब सबसे ज़्यादा पारदर्शी और प्रभावी प्रोडक्ट बन गए हैं. माधबी पुरी बुच ने पति धवल बुच के साथ जारी एक संयुक्त बयान में आरोप को 'बेबुनियाद' करार दिया है, और अदाणी समूह ने भी उनके साथ किसी भी तरह का व्यावसायिक रिश्ता होने से साफ़ इंकार किया है. माधबी पुरी बुच और पति धवल बुच ने विस्तृत बयान में आरोपों को खारिज करते हुए हिंडनबर्ग पर उनकी छवि को बिगाड़ने का आरोप लगाया है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)