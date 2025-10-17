मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड की बड़ी उपलब्धि, KOC से मिली 225.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना

मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड (एमईआईएल) ने वैश्विक स्तर पर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है. कंपनी को कुवैत ऑयल कंपनी (केओसी) से 225.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर (69.23 मिलियन कुवैती दीनार) की बड़ी परियोजना मिली है. इस परियोजना के तहत पश्चिमी कुवैत के तेल क्षेत्रों में एक नई गैस स्वीटनिंग और सल्फर रिकवरी सुविधा के निर्माण, संचालन और रखरखाव का काम शामिल है. इस महत्वपूर्ण परियोजना का काम ‘बिल्ड–ओन–ऑपरेट' (बीओओ) पद्धति में किया जाएगा. इसे पूरा करने में लगभग 790 दिन लगेंगे और इसके बाद पांच साल यानी 1826 दिन तक संचालन और रखरखाव की ज़िम्मेदारी कंपनी के पास रहेगी. यह आधुनिक ऑनशोर सुविधा बूस्टर स्टेशन BS-171 के पास बनाई जाएगी. यहां 4% हाइड्रोजन सल्फाइड (H₂S) और 10% कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) वाली गैस को शुद्ध किया जाएगा.

परियोजना के तहत स्थापित किया जाने वाला संयंत्र प्रतिदिन 120 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट (MMSCFD) गैस को दो समान यूनिट्स में प्रोसेस करेगा. दो सल्फर रिकवरी यूनिट्स(SRUs) भी होंगी, जिनकी क्षमता 100 टन प्रति दिन रहेगी और इनसे 99.9% से अधिक सल्फर रिकवरी की जाएगी.

इस संयंत्र में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा ताकि गैस से सभी हानिकारक तत्व सुरक्षित रूप से हटाए जा सकें. शुद्ध गैस को नमी रहित (डिहाइड्रेटेड) किया जाएगा और फिर कुवैत ऑयल कंपनी की पाइपलाइन नेटवर्क से होते हुए मीना अहमदी रिफाइनरी के एलपीजी संयंत्र तक भेजा जाएगा, जहां आगे इसकी प्रोसेसिंग होगी.

गैस स्वीटनिंग वह प्रक्रिया है, जिसमें प्राकृतिक गैस से जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड (H₂S) और कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) जैसी हानिकारक अम्लीय गैसों को हटाया जाता है ताकि गैस का उपयोग सुरक्षित, प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सके.

एमईआईएल के निदेशक पी. दोरैया ने कहा कि कुवैत ऑयल कंपनी के साथ वेस्ट कुवैत में इस अतिमहत्वपूर्ण गैस स्वीटनिंग सुविधा के लिए साझेदारी करके हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं. यह परियोजना एमईआईएल की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत हम विश्वस्तरीय ऊर्जा अवसंरचना प्रदान कर रहे हैं, जो पर्यावरण की सुरक्षा और संचालन क्षमता को बढ़ाती है.यह परियोजना कुवैत में सतत ऊर्जा विकास, स्वच्छ ईंधन उत्पादन और बेहतर गैस प्रोसेसिंग की प्रतिबद्धता को मजबूत करेगी. इस महती परियोजना की ज़िम्मेदारी का मिलना एमईआईएल की जटिल हाइड्रोकार्बन परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने की क्षमता और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है.

इस उपलब्धि के साथ एमईआईएल ने मध्य पूर्व एशिया में तेल और गैस क्षेत्र में अपनी स्थिति और मजबूत की है. मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड का उद्देश्य विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, जो वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देता है. एमईआईएल समूह ने मंगोलिया, तंजानिया, इटली और कई अन्य देशों में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय अवसंरचना परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की हैं. इनमें पेयजल, हाइड्रोकार्बन और बिजली से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं.