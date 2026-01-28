विज्ञापन
Ajit Pawar Death: अजित पवार के निधन पर गौतम अदाणी ने जताया गहरा दुख, बताया कैसी थी आखिरी मुलाकात

Ajit Pawar Plane Crash: अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने अजित पवार के साथ एक महीने पुरानी मुलाकात को याद करते हुए कहा कि वे इस खबर से गहरे सदमे में हैं.

Ajit Pawar Death News: अजित पवार प्लेन क्रैश में अजित पवार के निधन पर अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने बेहद भावुक पोस्ट लिखा है.
Baramati Plane Crash: आज महाराष्ट्र के बारामती से आई एक दुखद खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया है. उपमुख्यमंत्री अजित पवार का प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन बुधवार, 28 जनवरी को लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया. इस दर्दनाक हादसे में अजित पवार समेत उनके साथ सवार सभी 5 लोगों की जान चली गई. इस घटना के बाद राजनीति से लेकर बिजनेस जगत तक शोक की लहर देखने को मिल रही है. इसी बीच अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने इस हादसे को लेकर सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट शेयर किया है.

गौतम अदाणी ने दी भावुक श्रद्धांजलि

इस हादसे के बाद अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक बेहद भावुक पोस्ट लिखा है. इस दुखद खबर पर उन्होंने अपनी और अजित पवार की एक महीने पुरानी मुलाकात को याद करते हुए कहा कि वे इस खबर से गहरे सदमे में हैं. गौतम अदाणी ने बताया कि अभी एक महीने पहले ही वह बारामती में अजित पवार के साथ बारामती में 'शरद पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' के उद्घाटन के मौके पर मौजूद थे.

उन्होंने कहा कि अजित पवार का काम, उनकी सोच और युवाओं के भविष्य को लेकर उनका नजरिया हमेशा याद रखा जाएगा. उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की.

बारामती में लैंडिंग के दौरान हुआ विमान हादसा

यह प्लेन मुंबई से बारामती जा रहा था. बताया जा रहा है कि सुबह करीब 9 बजे जब विमान बारामती एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश कर रहा था, तभी लैंडिंग के दौरान कंट्रोल से बाहर हो गया और क्रैश हो गया. हादसे के बाद विमान में आग लग गई. क्रैश के बाद विमान में आग लग गई. 

विमान में कुल 5 लोग सवार थे, जिनमें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उनके साथ सुरक्षाकर्मी, एक अटेंडेंट और दो क्रू मेंबर शामिल थे. 

AAIB और DGCA करेंगे हादसे की जांच

सूत्रों के मुताबिक, बारामती में हुए विमान हादसे के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की टीम जल्द ही मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर सकती है.एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) की टीम  घटनास्थल का दौरा कर हर संभावित एंगल से यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि हादसा किसी तकनीकी खराबी की वजह से हुआ या लैंडिंग के वक्त इंजन में कोई  समस्या आई थी.


(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)

