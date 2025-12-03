विज्ञापन
विशेष लिंक

Stock Market Today: सेंसेक्स-निफ्टी में लगातार चौथे दिन गिरावट, बैंकिंग और FMCG स्टॉक्स लुढ़के

Stock Market Updates: शुरुआती कारोबार में निफ्टी पीएसयू बैंक, एफएमसीजी, ऑटो और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में बिकवाली देखी जा रही थी.निफ्टी बैंक 147.40 अंक या 0.25 प्रतिशत की गिरावट के साथ 59,126.40 स्तर पर कारोबार कर रहा था.

Read Time: 3 mins
Share
Stock Market Today: सेंसेक्स-निफ्टी में लगातार चौथे दिन गिरावट, बैंकिंग और FMCG स्टॉक्स लुढ़के
नई दिल्ली:

भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. बुधवार (3 दिसंबर) को प्रमुख बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स (Sensex) और निफ्टी 50 (Nifty 50) ने कमजोर शुरुआत की और लगातार चौथे ट्रेडिंग सेशन में बाजार में गिरावट दर्ज की गई.भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स बुधवार को लाल निशान में खुले. 

बुधवार को सुबह 9:35 बजे भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख इंडेक्स गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे. इस समय BSE सेंसेक्स 261.92 अंक यानी 0.31% की गिरावट के साथ 84,876.35 के स्तर पर था. वहीं, NSE निफ्टी 50 में भी 96.70 अंकों की कमी आई थी, और यह 0.37% टूटकर 25,935.50 के स्तर पर कारोबार कर रहा था. 

इससे पहले मंगलवार को भी भारतीय शेयर बाजार में लगातार तीसरे सत्र के लिए बिकवाली का दबाव दिखा था.सेंसेक्स 503.63 अंक या 0.59% टूटकर 85,138.27 के स्तर पर बंद हुआ था.निफ्टी 50 भी 143.55 अंक या 0.55% की गिरावट के साथ 26,032.20 पर बंद हुआ था.

शुरुआती कारोबार में निफ्टी पीएसयू बैंक, एफएमसीजी, ऑटो और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में बिकवाली देखी जा रही थी.निफ्टी बैंक 147.40 अंक या 0.25 प्रतिशत की गिरावट के साथ 59,126.40 स्तर पर कारोबार कर रहा था. वहीं, निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 155.95 अंक या 0.26 प्रतिशत की गिरावट के बाद 60,754.50 स्तर पर कारोबार कर रहा था. निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 29.80 अंक या 0.17 प्रतिशत के नुकसान के साथ 17,746.65 स्तर पर था.

इस बीच सेंसेक्स पैक में टीसीएस, एमएंडएम, इंफोसिस, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सनफार्मा और एचडीएफसी बैंक टॉप गेनर्स थे. वहीं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, टाइटन, टीएमपीवी और एनटीपीसी टॉप लूजर्स थे.

एशियाई बाजारों में बैंकॉक, जकार्ता और सोल हरे निशान में कारोबार कर रहे थे. केवल चीन और हांग कांग लाल निशान में कारोबार कर रहे थे.

अमेरिकी बाजार आखिरी कारोबारी सत्र में हरे निशान में बंद हुए. डाउ जोंस 0.39 प्रतिशत या 185.13 अंक की तेजी के बाद 47,474.46 पर बंद हुआ. वहीं, एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.25 प्रतिशत या 16.74 अंक की बढ़त के बाद 6,829.37 स्तर और नैस्डेक 0.59 प्रतिशत या 137.75 अंक की तेजी के बाद 23,413.67 पर बंद हुआ.

विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) 2 दिसंबर को शुद्ध विक्रेता रहे और उन्होंने 3,642.30 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेचे. घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) इस कारोबारी दिन शुद्ध खरीदार रहे और उन्होंने 4,645.94 करोड़ रुपए के शेयरों की खरीदारी की.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Stock Market Today, Sensex, Nifty, FMCG Stocks, Banking Stocks
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com