बैंकों के उच्च स्तर पर अमेरिकी डॉलर की खरीद जारी रखने और विदेशी पूंजी की निकासी से रुपये पर दबाव बढ़ाया. हालांकि कमजोर डॉलर और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने तीव्र गिरावट को कम किया.

रुपया गिरा! डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्‍तर पर पहुंचा, जानिए ताजा एक्‍सचेंज रेट 

रुपया बुधवार को पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90 के स्तर को पार कर गया और शुरुआती कारोबार में 6 पैसे टूटकर 90.02 प्रति डॉलर पर पहुंच गया. यानी अब 1 डॉलर की वैल्‍यू 90 रुपये से भी ज्‍यादा हो गई. रूपी-डॉलर एक्‍सचेंज रेट यानी विनमय दर 90.02 हो गया है. इससे पहले इंटर-बैंक फॉरेन एक्‍सचेंज मार्केट यानी अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, डॉलर के मुकाबले 89.96 पर खुला था. कारोबार के दौरान ये 90.15 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर तक लुढ़क गया लेकिन बाद में कुछ सुधार के साथ 90.02 पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से छह पैसे की गिरावट दर्शाता है.

क्‍या है रुपये में गिरावट की वजह 

विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि बैंकों के उच्च स्तर पर अमेरिकी डॉलर की खरीद जारी रखने और विदेशी पूंजी की निकासी से रुपये पर दबाव बढ़ाया. हालांकि कमजोर डॉलर और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने तीव्र गिरावट को कम किया. इससे पहले रुपया मंगलवार को 43 पैसे टूटकर अपने सर्वकालिक निचले स्तर 89.96 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था.

इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.13 प्रतिशत की गिरावट के साथ 99.22 पर रहा.

मार्केट की भी ठंडी शुरुआत 

घरेलू शेयर बाजार के मोर्चे पर शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 165.35 अंक टूटकर 84,972.92 अंक पर और निफ्टी 77.85 अंक फिसलकर 25,954.35 अंक पर रहा. सुबह 9:30 बजे के करीब सेंसेक्‍स 250 प्‍वाइंट से ज्‍यादा गिरकर कारोबार कर रहा था, वहीं निफ्टी 100 से ज्‍यादा अंक गिर कर ट्रेड कर रहा था. 

अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.03 फीसदी की गिरावट के साथ 62.43 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा. शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) मंगलवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 3,642.30 करोड़ रुपये के शेयर बेचे.

