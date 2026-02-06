Market Closing: हरे निशान में बंद हुआ भारतीय बाजार, इन 5 शेयर्स ने दिखाया दम

: 6 फरवरी, 2026 को भारतीय शेयर बाजार में उथल-पुथल देखने को मिला. सुबह की गिरावट के बाद बाजार ने जिस तरह से कमबैक किया, उसने निवेशकों को कुछ राहत जरूर दी होगी. RBI की मौद्रिक नीति और सिगरेट कंपनियों के शेयरों में आई सुनामी के बाद बाजार में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला. सुबह वैश्विक बाजारों की कमजोरी की वजह से सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में खुले थे, लेकिन क्लोजिंग तक खरीदारों ने कमान संभाल ली.

सेंसेक्स 266 अंको की बढ़त के साथ 83,580 के लेवल पर और निफ्टी 51 अंक की मजबूती के साथ 25,693 क्लोजिंग लेवल पर बंद हुआ.

बाजार का रिस्पॉन्स

आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% पर ही रखने का फैसला किया. यह लगातार छठी बार है जब दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. बाजार ने इस न्यूट्रल रुख को पॉजिटिव सोच के साथ लिया, जिससे बैंकिंग शेयरों को निचले स्तरों से सहारा मिला.

सिगरेट शेयरों में लगी आग

आज के बाजार की सबसे बड़ी हाईलाइट सिगरेट बनाने वाली कंपनियां रहीं. टैक्स बढ़ोतरी के बाद कंपनियों के कीमतों में इजाफा करने की खबरों ने आईटीसी, गॉडफ्रे फिलिप्स और वीएसटी इंडस्ट्रीज के शेयरों में 13% तक का उछाल ला दिया.

टॉप गेनर्स

गॉडफ्रे फिलिप्स

MRF

कोटक बैंक

HUL

वीएसटी इंडस्ट्रीज

टॉल लूजर्स

टीसीएस

एचसीएल टेक

टेक महिंद्रा

पेटीएम

आज बाजार ने दिखा दिया कि भले ही ग्लोबल सेंटीमेंट कमजोर हों, लेकिन घरेलू मोर्चे पर आरबीआई की स्थिरता और कंजम्पशन सेक्टर की मजबूती भारतीय बाजार को गिरने से बचा सकती है. मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में आज मामूली मुनाफावसूली देखी गई, जो बाजार के लिए अच्छे संकेत हैं.

यह भी पढ़ें- सवा लाख करोड़ तक है K-Culture का कुल निर्यात, ऐसे दुनिया को दीवाना बना खजाना भर रहा दक्षिण कोरिया, जानें कमाई का सीक्रेट!