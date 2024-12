हरे निशान पर खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 300 अंक उछला, अदाणी ग्रुप के सभी शेयरों में तेजी

Share Market Updates December 3, 2024: आज 3 दिसंबर को भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ खुला है.प्री-ओपनिंग सेशन में सेंसेक्स 281.12 अंक (0.35%) की बढ़त के साथ 80,529.20 पर और निफ्टी 0.38% की बढ़त के साथ 24,367.50 पर कारोबार कर रहा है.

वहीं, सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 300.98 अंक चढ़कर 80, 549.06 अंक पर और निफ्टी 101.85 अंक की बढ़त के साथ 24,377.90 अंक पर चला गया.

अदाणी ग्रुप के लगभग सभी शेयर आज हरे निशान पर खुले हैं. जिसमें अदाणी पोर्ट्स में सबसे अधिक तेजी आई है. ये शेयर आज 3 फीसदी से अधिक उछल चुका है.

आज के कारोबार में निफ्टी एफएमसीजी को छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में खुले हैं. निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी, निफ्टी मीडिया और निफ्टी मेटल में तेजी देखी जा रही है.

सेंसेक्स पैक में अदाणी पोर्ट्स, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, इंडसइंड बैंक, टाटा स्टील और बजाज फाइनेंस टॉप गेनर्स थे. वहीं, आईटीसी, भारती एयरटेल, सनफार्मा, एमएंडएम और कोटक महिंद्रा बैंक टॉप लूजर्स थे.



(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)