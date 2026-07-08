Food Adultration News: पैकेज्ड फूड पर भ्रामक दावे और गलत लेबलिंग करने वाली कंपनियों के लिए बुरी खबर है. दरअसल, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ऐसी कंपनियों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में FSSAI ने पैकेज्ड फूड पर भ्रामक दावे और गलत लेबलिंग करने के आरोप में कई कंपनियों को नोटिस भेज कर 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है. इन कंपनियों से FSSAI ने पूछा है कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों न की जाए?

जिन कंपनियों को नोटिस भेजा गया है. उन सभी पर अलग-अलग तरह के आरोप हैं. Lotte India Corporation Private Limited पर पुराने और नियमों के खिलाफ प्री-प्रिंटेड लेबल इस्तेमाल करने का आरोप है. वहीं, Kubera Foods पर Soft and Fresh Cream Bun Pineapple पर "100% Natural" और "No Preservatives, Colours & Flavours" जैसे दावे किए गए है, जो नियमों के अनुरूप नहीं हैं और उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकते हैं. इसके अलावा, Ferns N Petals Private Limited के Roasted Almond Chocolate पर "Premium Chocolate" लिखा गया है, जबकि उत्पाद में Hydrogenated Vegetable Fat का उपयोग किया गया था. साथ ही लेबल पर यह अनिवार्य जानकारी नहीं दी गई कि उत्पाद में Vegetable Fat का इस्तेमाल हुआ है या नॉन वेजिटेबल फैट का इस्तेमाल किया गया है.

जानें- किस कंपनी पर क्या है आरोप

Lotte India Corporation Private Limited

इस कंपनी पर पुराने और नियमों के अनुरूप नहीं होने वाले प्री-प्रिंटेड लेबल इस्तेमाल करने का आरोप है. इसके साथ ही कुछ Choco Pie उत्पादों पर लिखा "100% Vegetarian" दावा भ्रामक पाया गया है. वहीं, Pepero Biscuit Sticks पर पोषण संबंधी जानकारी तय नियमों के अनुसार पाई गई है. इसके अलावा, Lolly Bliss Lollipop में विटामिन संबंधी दावे नियमों के अनुरूप नहीं पाए गए. साथ ही Fruitz Eclairs के नाम और पैकेजिंग को उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाला बताया गया है.

Kubera Foods

Soft and Fresh Cream Bun Pineapple पर "100% Natural" और "No Preservatives, Colours & Flavours" जैसे दावे किए गए हैं, लेकिन लेबल पर प्रिजर्वेटिव (INS 282), सिंथेटिक रंग (INS 110) और फ्लेवरिंग पदार्थ होने की जानकारी दी गई थी. FSSAI के मुताबिक "Pure", "Fresh", "Natural" और "100% Natural" जैसे दावे नियमों के अनुरूप नहीं हैं और उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकते हैं.

Ferns N Petals Private Limited

इस कंपनी के Roasted Almond Chocolate पर "Premium Chocolate" लिखा गया है, जबकि उत्पाद में Hydrogenated Vegetable Fat का उपयोग पाया गया है. इसके साथ ही लेबल पर यह अनिवार्य जानकारी नहीं दी गई कि उत्पाद में Vegetable Fat का इस्तेमाल हुआ है या नॉन वेजिटेबल फैट का. साथ ही रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस की जानकारी भी नहीं दी गई है. पैक पर बादाम की तस्वीर और "Almond Chocolate" लिखा था, लेकिन सामग्री में बादाम की मात्रा का उल्लेख नहीं पाया गया.

क्या है FSSAI

FSSAI का पूरा नाम भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण(Food Safety and Standards Authority of India) है, जो भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली एक सरकारी और स्वायत्त संस्था है. यह संस्था देश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है.

ये हैं FSSAI के मुख्य काम