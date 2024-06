भारत का फोकस इन्फ़्रास्ट्रक्चर पर, देश की तरक्की सारी दुनिया के सामने : अदाणी ग्रुप की AGM में गौतम अदाणी

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी (Gautam Adani) ने कहा है कि भारत का फोकस अब इन्फ़्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर है, और देश की तरक्की सारी दुनिया के सामने है. अदाणी ग्रुप की फ़्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइज़ेज़ (Adani Enterprises) वार्षिक आमसभा (AGM of Adani Group) को संबोधित करते हुए गौतम अदाणी ने कहा कि पिछले पांच साल में भारत सरकार ने इन्फ़्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर होने वाले खर्च को तीन गुणा कर दिया है.

गौतम अदाणी ने कहा, "वित्तवर्ष 2025 में भारत सरकार द्वारा इन्फ़्रास्ट्रक्चर पर खर्च में 16 फ़ीसदी बढ़ोतरी होगी, और यह ₹11 लाख करोड़ होगा... वैसे भी, पिछले पांच साल में भारत सरकार इन्फ़्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर होने वाले खर्च को तीन गुणा कर चुकी है, जिससे स्पष्ट है कि भारत सरकार का फ़ोकस इन्फ़्रास्ट्रक्चर पर है..."

"भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन आना अभी बाकी..."

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन ने कहा, "भारत की तरक्की को अब समूची दुनिया देख रही है..." उन्होंने कहा, "भारत अब किस्मत के चौराहे पर नहीं खड़ा... हम अपने सबसे बड़े विकास चरण की कगार पर खड़े हैं... हमारा सबसे अच्छा प्रदर्शन अभी आना बाकी है और हम करके दिखाएंगे..."

"खावड़ा प्रोजेक्ट से 3000 MW रीन्यूएबल एनर्जी पैदा होगी..."

गौतम अदाणी ने इन्फ़्रास्ट्रक्चर सेक्टर में तरक्की के लिए ग्रुप की प्रतिबद्धता ज़ाहिर करते हुए खावड़ा स्थित ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के बारे में भी जानकारी दी. उन्होंने कहा, "हम भी सरकार के साथ हैं... खावड़ा ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट से 3,000 मेगावॉट रीन्यूएबल एनर्जी पैदा होगी..."

"अगले 5 साल में खावड़ा में 30 GW क्लीन एनर्जी की क्षमता तैयार करने का लक्ष्य..."

अदाणी ग्रुप चेयरमैन के मुताबिक, "दुनिया के सबसे दुर्गम रेगिस्तानों में से एक खावड़ा में अब दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी प्लान्ट मौजूद है... अगले पांच साल में खावड़ा में 30 गीगावॉट क्लीन एनर्जी की क्षमता तैयार करने का लक्ष्य है..."

गौतम अदाणी का कहना था, "खावड़ा प्रोजेक्ट से इतनी एनर्जी पैदा होगी, जिससे बेल्जियम और स्विटज़रलैण्ड जैसे मुल्कों को ऊर्जा की समूची सप्लाई की जा सकेगी..."

"2024 अदाणी एंटरप्राइज़ेज़ के लिए मील का अहम पत्थर साबित हुआ..."

लिस्टिंग की 30वीं सालगिरह मना रही ग्रुप की फ़्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइज़ेज़ के बारे में उन्होंने कहा, "वर्ष 2024 अदाणी एंटरप्राइज़ेज़ के लिए मील का अहम पत्थर साबित हुआ है... हमारी नींव तीन मूल मूल्यों पर टिकी है - साहस, विश्वास और उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता... सफलता का असली पैमाना विपरीत हालात में डटकर खड़े रहने की क्षमता होता है, और मैंने अपनी शिक्षा अपनी मां से ली है... मैं बनासकांठा के कठोर रेगिस्तानों में पला-बढ़ा और दृढ़ता का मूल्य सीखा..."

वार्षिक आमसभा में ग्रुप चेयरमैन गौतम अदाणी ने शेयरहोल्डरों को ग्रुप की भविष्य की योजनाओं की जानकारी भी दी, और कंपनियों की वित्तीय स्थिति के बारे में भी बताया. यह अदाणी एंटरप्राइज़ेज़ की 32वीं AGM थी, और सोमवार को ही चेयरमैन का 62वां जन्मदिन है.

