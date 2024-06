Tesla के AI की सफलता के पीछे भारतीय मूल के शख्स का कमाल, Elon Musk ने कहा - थैंक्यू अशोक

टेस्ला के सीईओ एलन मस्क भारतीय मूल के अशोक एलुस्वामी के टैलेंट के फैन हो गए हैं. उन्होंने अशोक की तारीफ करते हुए एक ट्वीट किया. मस्क ने टेस्ला की एआई और ऑटोपायलट सॉफ्टवेयर की सफलता का श्रेय अशोक को दिया है. बता दें कि टेस्ला की ऑटोपायलट टीम में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति अशोक ही थे.

मस्क ने अशोक के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, "धन्यवाद अशोक! अशोक टेस्ला एआई/ऑटोपायलट टीम में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति थे और सभी एआई/ऑटोपायलट सॉफ्टवेयर का नेतृत्व किया. मस्क ने लिखा, "अशोक और हमारी शानदार टीम के बिना, हम सिर्फ एक और कार कंपनी होते, जो किसी ऐसे ऑटोनॉमी सप्लायर की तलाश में रहते जो कहीं भी नहीं मिलता."

Thanks Ashok!



Ashok was the first person to join the Tesla AI/Autopilot team and ultimately rose to lead all AI/Autopilot software.



Without him and our awesome team, we would just be another car company looking for an autonomy supplier that doesn't exist.



Btw, I never… https://t.co/7eBfzu0Nci