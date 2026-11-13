Dividend Stock : हर शेयर पर मिलेगा ₹150 का भारी-भरकम डिविडेंड, बंपर मुनाफे के बाद कंपनी का निवेशकों को बड़ा तोहफा

Dividend Stock News: शेयर बाजार के निवेशकों के लिए डिविडेंड से कमाई का शानदार मौका है. जॉकी (Jockey) ब्रांड के इनरवियर और अपैरल बनाने वाली कंपनी पेज इंडस्ट्रीज ने अपने शेयरधारकों को 150 रुपये प्रति शेयर का भारी भरकम डिविडेंड देने का ऐलान किया है. कंपनी ने दूसरी तिमाही (Q2FY27) के नतीजों के साथ दूसरे अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दी है. खास बात यह है कि इस तिमाही में कंपनी की कमाई और मुनाफा दोनों में सालाना आधार पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

किसे मिलेगा हर शेयर पर ₹150 डिविडेंड का फायदा

पेज इंडस्ट्रीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 12 नवंबर 2026 को हुई बैठक में कारोबारी साल 2026-27 के लिए दूसरे अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दी गई. कंपनी अपने शेयरधारकों को हर इक्विटी शेयर पर 150 रुपये का डिविडेंड देगी.

कंपनी ने डिविडेंड के लिए 18 नवंबर 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की है. यानी इस तारीख तक कंपनी के रिकॉर्ड में जिन निवेशकों का नाम पात्र शेयरधारक के तौर पर होगा, उन्हें डिविडेंड का फायदा मिलेगा.

कब तक खाते में आएगा डिविडेंड का पैसा?

कंपनी ने बताया है कि 150 रुपये प्रति शेयर के दूसरे अंतरिम डिविडेंड का भुगतान 11 दिसंबर 2026 या उससे पहले कर दिया जाएगा. इससे पहले भी कंपनी ने निवेशकों को डिविडेंड दिया था. 19 अगस्त 2026 को पेज इंडस्ट्रीज ने 200 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया था. कंपनी लगातार अपने शेयरधारकों को डिविडेंड का तोहफा देती आ रही है.

पेज इंडस्ट्रीज के दूसरी तिमाही के नतीजे शानदार

डिविडेंड के साथ कंपनी के तिमाही नतीजे भी बेहतर रहे हैं. Q2FY27 में पेज इंडस्ट्रीज की कमाई सालाना आधार पर 11.5% बढ़कर 1,440 करोड़ रुपये हो गई. पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी ने 1,291 करोड़ रुपये की कमाई की थी.वहीं, कंपनी का नेट प्रॉफिट करीब 3.8% बढ़कर 202.5 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो पिछले साल की दूसरी तिमाही में 195 करोड़ रुपये था. इस तरह कंपनी ने कमाई और मुनाफे दोनों में बढ़त दर्ज की है.

EBITDA बढ़ा, लेकिन मार्जिन में आई गिरावट

कंपनी के ऑपरेटिंग प्रदर्शन की बात करें तो EBITDA भी 280 करोड़ रुपये से बढ़कर 300 करोड़ रुपये हो गया. हालांकि, EBITDA में बढ़ोतरी के बावजूद मार्जिन में गिरावट आई है. पिछले साल की समान तिमाही में यह 21.6% था, जो Q2FY27 में घटकर 20.8% रह गया.

इस तरह पेज इंडस्ट्रीज ने दूसरी तिमाही में कमाई और मुनाफे में बढ़त दर्ज करने के साथ निवेशकों के लिए 150 रुपये प्रति शेयर के दूसरे अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है. बीते दिन कंपनी का शेयर 12.91% गिरकर 31,850 पर बंद हुआ है.



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