Infosys निवेशकों को दे रही है डिविडेंड का तोहफा, हर शेयर पर मिलेंगे 26 रुपये, ये है रिकॉर्ड डेट

Infosys Dividend Announcement: अगर आपके पास इन्फोसिस के शेयर हैं को आपके लिए गुड न्यूज है. दिग्गज IT कंपनी अपने निवेशकों के बीच मुनाफा बांटने जा रही है. इन्फोसिस ने अपने शेयरहोल्डर्स के लिए हर शेयर पर 26 रुपये के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है. इसके लिए रिकॉर्ड डेट तय भी फिक्स कर दी गई है. साथ ही ये भी बताया है कि डिविडेंड का पैसा कब तक आने वाला है .

किसे मिलेगा डिविडेंड? नोट कर लें तारीख

वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में मुनाफे और आय में बढ़ोतरी के बाद इन्फोसिस के बोर्ड ने शेयरधारकों के लिए ₹26 प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दी है. यह पिछले साल के मुकाबले 13% ज्यादा है. कंपनी ने इसके लिए 3 नवंबर 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की है. इस तारीख के आधार पर डिविडेंड पाने के योग्य शेयरधारकों की पहचान की जाएगी.

वहीं,डिविडेंड का भुगतान 11 नवंबर 2026 को किया जाएगा. ऐसे में इन्फोसिस के शेयर रखने वाले निवेशकों के लिए डिविडेंड से कमाई का बंपर मौका है.

दूसरी तिमाही में ₹7,823 करोड़ रहा मुनाफा

इन्फोसिस ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के दौरान ₹7,823 करोड़ का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया. पिछले साल की इसी अवधि में कंपनी का मुनाफा ₹7,364 करोड़ था. इस तरह सालाना आधार पर मुनाफे में 6.2% की बढ़ोतरी हुई.

हालांकि, पिछली तिमाही के ₹7,769 करोड़ के मुकाबले कंपनी का मुनाफा लगभग स्थिर रहा.

कंपनी की आय में भी बढ़ोतरी

इन्फोसिस की ऑपरेशन से होने वाली आय दूसरी तिमाही में ₹49,244 करोड़ रही. पिछले साल इसी अवधि में यह ₹44,490 करोड़ थी. इस तरह सालाना आधार पर आय में करीब 11% की बढ़ोतरी हुई.

वहीं, पहली तिमाही के ₹48,490 करोड़ के मुकाबले कंपनी की आय में तिमाही आधार पर 2.14% की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

कंपनी के मुताबिक, एनर्जी और यूटिलिटी सेक्टर के ग्राहकों से मांग बढ़ने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेवाओं पर कंपनियों के ज्यादा खर्च से ग्रोथ को सहारा मिला.

FY27 के लिए घटाया ग्रोथ का अनुमान

दूसरी तिमाही के नतीजों के साथ इन्फोसिस ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान भी घटा दिया है. कंपनी ने अब कॉन्स्टेंट करेंसी के आधार पर 1% से 2% ग्रोथ का अनुमान जताया है. पहले यह अनुमान 1.5% से 3% था.वहीं, कंपनी ने ऑपरेटिंग मार्जिन के लिए 20% से 22% का अनुमान बरकरार रखा है.

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