1 फरवरी 2026 को देश का बजट पेश होने वाला है. बजट से ठीक दो दिन पहले आज का दिन सिर्फ़ नंबरों का नहीं, नब्‍ज टटोलने का भी है. आर्थिक सर्वे पेश हो चुका है और अब पूरा फोकस इस बात पर है कि सर्वे में खींची गई तस्वीर को वित्त मंत्री बजट में कितनी मजबूती या नई दिशा देते हैं. आर्थिक सर्वे ने एक तरफ जीडीपी ग्रोथ, महंगाई, रोजगार और राजकोषीय घाटे के मोर्चे पर सरकार के प्रदर्शन और चुनौतियों का लेखा-जोखा रखा, तो दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्‍युफैक्‍चरिंग, ग्रामीण अर्थव्यवस्था (Rural Economy) और कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च बढ़ाने के संकेत भी दिए हैं. इसी सर्वे को आधार मानते हुए अब सवाल यह है कि 1 फरवरी को आने वाले बजट में आम आदमी, किसान, मध्यम वर्ग, उद्योग और राज्यों के लिए क्या नया होगा, क्या महंगा होगा और किस पर राहत बरस सकती है.

इस लाइव ब्लॉग में हम पूरे दिन बजट से जुड़ी हर बड़ी हलचल, बजट से उम्‍मीदें, मार्केट की तैयारी, एक्सपर्ट की राय और आर्थिक सर्वे के संकेतों को सरल भाषा में अपडेट करते रहेंगे. हर आंकड़े के पीछे और आगे की कहानी, आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर तक, सब कुछ यहीं, एक जगह पर, आपको यहीं मिलेगी.