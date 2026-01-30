1 फरवरी 2026 को देश का बजट पेश होने वाला है. बजट से ठीक दो दिन पहले आज का दिन सिर्फ़ नंबरों का नहीं, नब्ज टटोलने का भी है. आर्थिक सर्वे पेश हो चुका है और अब पूरा फोकस इस बात पर है कि सर्वे में खींची गई तस्वीर को वित्त मंत्री बजट में कितनी मजबूती या नई दिशा देते हैं. आर्थिक सर्वे ने एक तरफ जीडीपी ग्रोथ, महंगाई, रोजगार और राजकोषीय घाटे के मोर्चे पर सरकार के प्रदर्शन और चुनौतियों का लेखा-जोखा रखा, तो दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ग्रामीण अर्थव्यवस्था (Rural Economy) और कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च बढ़ाने के संकेत भी दिए हैं. इसी सर्वे को आधार मानते हुए अब सवाल यह है कि 1 फरवरी को आने वाले बजट में आम आदमी, किसान, मध्यम वर्ग, उद्योग और राज्यों के लिए क्या नया होगा, क्या महंगा होगा और किस पर राहत बरस सकती है.
इस लाइव ब्लॉग में हम पूरे दिन बजट से जुड़ी हर बड़ी हलचल, बजट से उम्मीदें, मार्केट की तैयारी, एक्सपर्ट की राय और आर्थिक सर्वे के संकेतों को सरल भाषा में अपडेट करते रहेंगे. हर आंकड़े के पीछे और आगे की कहानी, आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर तक, सब कुछ यहीं, एक जगह पर, आपको यहीं मिलेगी.
Share Market Open or Close: 1 फरवरी को बजट के दिन खुला या बंद रहेगा शेयर बाजार?
Budget Day Share Market: अगर आप शेयर बाजार में निवेश या ट्रेडिंग करते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है. 1 फरवरी 2026 को बजट रविवार के दिन पेश किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद NSE और BSE दोनों खुले रहेंगे. एक्सचेंज की तरफ से साफ कर दिया गया है कि बाजार अपने सामान्य समय पर खुलेगा. सुबह 9 बजकर 15 मिनट से लेकर दोपहर 3 बजकर 30 मिनट तक ट्रेडिंग होगी. बजट सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा, जिससे बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.
Budget News LIVE: बजट को लेकर क्या सर्च करते हैं लोग?
Live Budget News Updates: बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें आम आदमी को होती है, कारण कि उन्हें इनकम टैक्स में राहत मिलने की उम्मीद होती है. पर ये आम आदमी आखिर गूगल पर क्या इनकम टैक्स ही सर्च करता है? 30 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक का गूगल ट्रेंड बताता है कि इनकम टैक्स से ज्यादा दूसरे शब्द की सर्च होती है. सबसे ज्याद सर्चिंग कीवर्ड होता है- बजट. साल 2023, 2024 और 2025 में 30 जनवरी से 2 फरवरी के बीच के गूगल ट्रेंड्स पर जब हमने बजट और इनकम टैक्स डालकर सर्च किया, तो पता चला कि बजट की सर्चिंग चारों दिन इनकम टैक्स से ज्यादा रही. पूरी रिपोर्ट आपको हैरान कर देगी.