Bank Holiday 2026: आज से लगातार 4 दिन बंद रहेंगे बैंक, आपके शहर में कब-कब रहेगी बैंकों की छुट्टी, देखें लिस्ट

अगर आप आज बैंक जाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है. जनवरी 2026 के आखिरी हफ्ते में बैंक ग्राहकों को लगातार छुट्टियों का सामना करना पड़ सकता है. 23 जनवरी से 26 जनवरी तक कई जगहों पर बैंक बंद रहने वाले हैं. इतना ही नहीं 27 जनवरी को बैंक कर्मचारियों के देशव्यापी हड़ताल की वजह से भी बैंक जाकर काम निपटाने में दिक्कत आ सकती हैं. ऐसे में किसी जरूरी काम से बैंक जाने से पहले जान लें कि आने वाले दिनों में कब-कब बैंकों की छुट्टी रहने वाली है, ताकि आखिरी वक्त में कोई परेशानी न हो.

23 से 26 जनवरी तक लगातार 4 दिन बैंक की छुट्टी

भारत में बैंक छुट्टियां नेशनल और राज्य स्तर पर अलग-अलग होती हैं. इसी वजह से हर राज्य में बैंक बंद रहने के दिन अलग हो सकते हैं. जनवरी 2026 के आखिरी हफ्ते में छुट्टियां एक साथ पड़ रही हैं, जिससे कई जगहों पर बैंक लगातार चार दिन बंद रह सकते हैं.

23 जनवरी को किन राज्यों में बैंक बंद?

आज यानी 23 जनवरी को कुछ राज्यों में खास मौके की वजह से बैंक बंद हैं. आज के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी और वीर सुरेंद्र साईं जयंती मनाई जाएगी. इस वजह से त्रिपुरा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बैंक शाखाएं बंद हैं. कोलकाता, भुवनेश्वर, अगरतला और चेन्नई जैसे शहरों में भी बैंकिंग कामकाज प्रभावित रहेगा.

24 से 26 जनवरी तक पूरे देश में बैंक बंद, क्या है वजह

24 जनवरी महीने का चौथा शनिवार है और RBI के नियमों के मुताबिक बैंक हर दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं.

25 जनवरी रविवार होने की वजह से साप्ताहिक अवकाश रहेगा.

26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है, जो नेशनल हॉलिडे है. इस दिन पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे.

27 जनवरी को बैंक हड़ताल से बढ़ सकती है परेशानी

देशभर के बैंक कर्मचारी संगठन लंबे समय से पांच दिन काम और सभी शनिवार छुट्टी की मांग कर रहे हैं. इसी मांग को लेकर 27 जनवरी 2026 को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया है. अगर यह हड़ताल होती है, तो कई जगहों पर 23 से 27 जनवरी तक बैंकिंग सेवाएं लगातार प्रभावित हो सकती हैं. ऐसे में यह एक तरह से लंबा वीकेंड बन सकता है.

डिजिटल बैंकिंग चलेगी या नहीं?

हालांकि बैंक शाखाएं बंद रहेंगी, लेकिन ग्राहकों को पूरी तरह परेशानी नहीं होगी. एटीएम, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और UPI जैसी डिजिटल सेवाएं चालू रहेंगी. आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं और रोजमर्रा के लेनदेन पूरे कर सकते हैं.

लेकिन जिन कामों के लिए बैंक जाना जरूरी होता है, जैसे बड़े कैश जमा करना, चेक क्लियर कराना या डिमांड ड्राफ्ट बनवाना, वे काम इन छुट्टियों के दौरान नहीं हो पाएंगे.

ग्राहकों के लिए जरूरी सलाह

अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम करना है तो बेहतर होगा कि पहले हॉलिडे लिस्ट चेक कर लें. वरना लंबी छुट्टियों की वजह से काम अटक सकता है और भीड़ भी बढ़ सकती है. वहीं, डिजिटल ऑप्शन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें.