विज्ञापन
विशेष लिंक

ATF Price cut: हवाई सफर करने वालों के लिए खुशखबरी! जेट फ्यूल के दाम में बड़ी कटौती, आज से लागू हुए नए रेट्स

ATF Prices Today,1 July: मिडिल ईस्ट टेंशन के बाद पहली बार एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के दाम घटे, ₹5 प्रति लीटर की बड़ी कटौती से घरेलू एयरलाइंस कंपनियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
ATF Price cut: हवाई सफर करने वालों के लिए खुशखबरी! जेट फ्यूल के दाम में बड़ी कटौती, आज से लागू हुए नए रेट्स
Aviation Fuel Price in India: पश्चिम एशिया संकट के बाद यह पहला मौका है जब तेल कंपनियों ने जेट फ्यूल की कीमतों में इतनी बड़ी कटौती की है.

Aviation Fuel Cut:  अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी के बाद घरेलू एयरलाइन कंपनियों के लिए 1 जुलाई की सुबह एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर लेकर आई है. सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में ₹5 प्रति लीटर की बड़ी कटौती कर दी है. इस बड़ी गिरावट के बाद अब देश में घरेलू एयरलाइंस के लिए जेट फ्यूल की नई कीमत घटकर ₹110 प्रति लीटर पर आ गई है.

ATF के दामों में की गई यह कटौती आज यानी 1 जुलाई से ही पूरे देश में लागू हो गई है. इस कटौती के बाद देश की राजधानी दिल्ली में अब जेट फ्यूल की कीमत घटकर ₹110 प्रति लीटर पर आ गई है. 

पश्चिम एशिया संकट के बाद पहली बड़ी कटौती

पश्चिम एशिया (West Asia) में चल रहे युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल में भारी उबाल आ गया था. इस संकट की वजह से भारत में भी जेट फ्यूल के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए थे,जिससे एयरलाइन कंपनियों पर दबाव काफी बढ़ था.  उस रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बाद यह पहला मौका है जब तेल कंपनियों ने की कीमतों में इतनी बड़ी कटौती की है. इससे घरेलू एयरलाइंस कंपनियों को अपने ऑपरेशनल खर्च में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

जानकारों का मानना है कि तेल कंपनियों द्वारा जेट फ्यूल के दाम कम करने से एयरलाइंस कंपनियों का खर्च घटेगा, जिससे आने वाले दिनों में हवाई जहाज से सफर करने वाले आम जनता के लिए फ्लाइट टिकट (Flight Tickets Price) थोड़ा सस्ता हो सकता है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
ATF Price, ATF Price Cut, ATF Price For Domestic Airlines, ATF Price India, Jet Fuel Price Cut
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com