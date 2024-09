अदाणी टोटल गैस 8% से ज्यादा उछला, ग्लोबल लेंडर्स से मिली 375 मिलियन डॉलर की फंडिंग का असर

अदाणी टोटल गैस (Adani Total Gas) के शेयर की कीमतों में तेजी आई है. दरअसल कंपनी को अपना सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय कर्जदाताओं (International Lenders) से 375 मिलियन डॉलर की फंडिंग मिली है. शुक्रवार की एक एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक पांच अंतरराष्ट्रीय कर्जदाता शुरुआती फाइनेंसिंग में हिस्सा लेंगे.

इन लेंडर्स में BNP परिबास, DBS बैंक, Mizuho बैंक, MUFG बैंक और Sumitomo Mitsui बैंकिंग कॉर्प शामिल हैं.

कहां होगा फंडिंग का इस्तेमाल?

कंपनी ने कहा कि निवेश के जरिए कैपिटल खर्च में तेजी ला जाएगी. इसका इस्तेमाल कंपनी के गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को 13 राज्यों के 34 अधिकृत भौगोलिक क्षेत्रों में विस्तार के लिए किया जाएगा.

फाइलिंग में कहा गया है कि इसके तहत भारत की 14% तक की आबादी या 20 करोड़ लोगों को कवर किया जाएगा. विस्तार से पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) इंफ्रास्ट्रक्चर की पहुंच बढ़ेगी और गैस-बेस्ड इकोनॉमी के लिए इकोसिस्टम तैयार होगा.

पिछले 12 महीनों के दौरान 36.63% की तेजी

अदाणी टोटल गैस के शेयर में इंट्राडे में 8% से ज्यादा तक की तेजी देखने को मिली है.ये 5 सितंबर के बाद के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया.

दोपहर 1 बजे कंपनी का शेयर 5.87% की तेजी के साथ 835 रुपये पर कारोबार कर रहा है.शेयर में 1 जनवरी के बाद से आज तक 15.24% की गिरावट देखने को मिली है.

कंपनी के शेयर में पिछले 12 महीनों के दौरान 36.63% की तेजी आई है. दिन में अब तक कुल ट्रेडेड वॉल्यूम इसके 30 दिन के औसत का 1.96 गुना है. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 32.72 है. ब्लूमबर्ग के मुताबिक कोई एनालिस्ट कंपनी को ट्रैक नहीं करता है.

