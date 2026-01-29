Adani Power Q3 Results: अदाणी पावर का दमदार प्रदर्शन, मुनाफे में आया तगड़ा उछाल

Adani Power Q3 Results: दिग्गज कंपनी अदाणी पावर ने वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही (Q3) के नतीजे घोषित कर दिए हैं. कंपनी ने चुनौतियों के बावजूद दमदार प्रदर्शन करते हुए 2,488 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हासिल किया है.

नतीजों की बड़ी बातें

कम टैरिफ और दूसरी इनकम में कमी के बाद भी कंपनी का ऑपरेशंस से रेवेन्यू 12,717 करोड़ रुपये रहा. इससे पता चलता है कि कंपनी की बुनियादी स्थिति बहुत मजबूत बनी हुई है.

बिजली की सेल में इजाफा

मानसून के लंबे समय तक खिंचने और मांग में उतार-चढ़ाव के बावजूद, अदाणी पावर ने इस तिमाही में 23.6 बिलियन यूनिट बिजली बेची, जो पिछले साल 23.3 बिलियन यूनिट से ज्यादा है.

मजबूत EBITDA

कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा (EBITDA) 4,636 करोड़ रुपये रहा, जो इसकी स्टेबिलिटी के बारे में पता चलता है.

भविष्य के लिए मेगा प्लान

अदाणी पावर सिर्फ मुनाफे पर ही नहीं, बल्कि भविष्य के विस्तार पर भी फोकस कर रही है. इसके लिए कंपनी ने असम DISCOM के साथ 3200 मेगावाट क्षमता के लिए एक नया लॉन्ग-टर्म एग्रीमेंट साइन किया है. कंपनी के CEO एस.बी. ख्यालिया ने बताया कि वे अपनी क्षमता को 23.7 गीगावाट तक बढ़ा रहे हैं, जिसमें से लगभग आधी क्षमता के लिए पहले ही राज्यों के साथ करार किए जा चुके हैं.

मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि मजबूत कैश फ्लो की वजह से अदाणी पावर का शेयर लंबी रेस का घोड़ा साबित हो रहा है. टैरिफ की चुनौतियों के बाद भी कंपनी देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ निवेशकों का भरोसा जीतने में भी कामयाब रही है.