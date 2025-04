अदाणी ग्रुप के बनाए कोलंबो टर्मिनल पर परिचालन शुरू हुआ, जानिए क्यों है ये ऐतिहासिक कदम

अदाणी समूह (Adani Group) के चेयरमैन गौतम अदाणी ने कहा, "CWIT में परिचालन की शुरुआत भारत और श्रीलंका के बीच क्षेत्रीय सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. यह टर्मिनल न केवल हिंद महासागर में व्यापार के भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि इसका उद्घाटन श्रीलंका के लिए भी एक गौरवपूर्ण क्षण है, जो इसे वैश्विक समुद्री मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करता है. CWIT परियोजना स्थानीय स्तर पर हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन करेगी और द्वीप राष्ट्र के लिए अपार आर्थिक रास्ते खोलेगी. यह दोनों पड़ोसियों के बीच गहरी दोस्ती और बढ़ते रणनीतिक संबंधों का एक शानदार उदाहरण है, और बताता है कि दूरदर्शी पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से क्या हासिल किया जा सकता है. रिकॉर्ड समय में इस विश्व स्तरीय सुविधा को विकसित करना अदाणी समूह की दुनिया में कहीं भी बड़े पैमाने पर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को कुशलतापूर्वक निष्पादित करने की सिद्ध क्षमता को भी दर्शाता है."

जॉन कील्स ग्रुप (John Keells Group) के चेयरपर्सन कृष्ण बालेंद्र ने कहा, "हम वेस्ट कंटेनर टर्मिनल के विकास में प्रगति देखकर गर्वित हैं, यह एक ऐसी परियोजना है, जो श्रीलंका की क्षेत्रीय समुद्री केंद्र के रूप में स्थिति को मजबूत करती है. यह परियोजना जॉन कील्स ग्रुप के सबसे बड़े निवेशों में से एक है और श्रीलंका में निजी क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण निवेशों में से एक है. श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी और अदाणी ग्रुप के साथ मिलकर हम कोलंबो की स्थिति को एक प्रमुख ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में ऊंचा करेंगे. हमें विश्वास है कि यह परियोजना क्षेत्र में वैश्विक व्यापार और संपर्क को बढ़ाएगी."

