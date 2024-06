अदाणी ग्रुप कंपनियों के शेयरों में दूसरे दिन भी उछाल, दो दिन में मार्केट कैप ₹1.46 लाख करोड़ बढ़ा

अदाणी समूह की कंपनियों के शेयरों में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन खासी मजबूती देखने को मिल रही है. अदाणी पॉवर और अदाणी एनर्जी के शेयरों में 6-7 फ़ीसदी तक की मजबूती है, और अदाणी एंटरप्राइज़ेज़, अदाणी टोटल गैस, अदाणी विल्मर और NDTV के शेयर 3-5 फ़ीसदी की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं.

वैसे तो अदाणी समूह के सभी शेयर गुरुवार को तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं, लेकिन अदाणी पॉवर के शेयरों में खासी तेजी देखने को मिल रही है. अदाणी पॉवर ने NSE पर 790 रुपये का इंट्रा-डे हाई भी बनाया है, यानी बुधवार की क्लोजिंग की तुलना में यह शेयर 9 फ़ीसदी उछला है. इसमें तेजी की वजह अदाणी ग्रुप द्वारा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर थर्मल एनर्जी (MTE) का अधिग्रहण है, और MTEUPL अब कंपनी की सब्सिडरी बन गई है.

अदाणी ग्रुप के शेयरों में लगातार दूसरे दिन तेजी, दो दिन में जोड़े ₹1.46 लाख करोड़

अदाणी ग्रुप की सभी 10 लिस्टेड कंपनियों ने मार्केट कैप में बुधवार को ₹76,800 करोड़ का मार्केट कैप जोड़ा था. इससे पहले, मंगलवार को अदाणी ग्रुप की सभी लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में बिकवाली देखने को मिली थी.

गुरुवार को अदाणी ग्रुप के शेयरों ने सुबह 11 बजे तक ₹70,000 करोड़ का मार्केट कैप जोड़ा है, जिससे कुल मार्केट कैप अब ₹17 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गया है. मंगलवार को आई गिरावट के बाद बीते दो दिन में अदाणी ग्रुप के शेयर लगभग ₹1.46 लाख करोड़ का मार्केट कैप जोड़ चुके हैं.

वैसे, सोमवार को अदाणी ग्रुप के शेयरों में रिकॉर्ड तेजी भी देखने को मिली थी, जिससे अदाणी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप ₹19 लाख करोड़ के पार चला गया था. यह लेवल अदाणी ग्रुप कंपनियों ने जनवरी, 2023 से पहले बनाया था. अदाणी पॉवर और अदाणी पोर्ट्स ने नया ऑल टाइम हाई भी बनाया था.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)