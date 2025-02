अदाणी ग्रीन एनर्जी को यूपी सरकार से मिला 1250 मेगावाट ऊर्जा भंडारण परियोजना का कॉन्ट्रैक्ट

अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) ने मंगलवार को बताया कि कंपनी की सहयोगी इकाई अदाणी सौर ऊर्जा (एलए) को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) से ऊर्जा भंडारण क्षमता का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है. अदाणी ग्रुप की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि पंपड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट्स से 1,250 मेगावाट एनर्जी स्टोरेज के लिए कंपनी को लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) मिला है.

यह प्रोजेक्ट यूपीपीसीएल द्वारा आयोजित ई-रिवर्स ऑक्शन के माध्यम से मिला है.

इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत प्रोजेक्ट के लिए देय वार्षिक निश्चित लागत (टैक्स को छोड़कर) 76,53,226 रुपये प्रति मेगावाट प्रति वर्ष निर्धारित की गई है.

अदाणी ग्रीन ने शेयर बाजार को बताया, "कंपनी की सहायक इकाई अदाणी सौर ऊर्जा (एलए) लिमिटेड को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) द्वारा पंपड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट्स से 1,250 मेगावाट एनर्जी स्टोरेज के लिए लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) दिया गया है."

कंपनी ने कहा है कि एग्रीमेंट प्रोजेक्ट्स के कमर्शियल रूप से शुरू होने की तिथि से 40 वर्ष के लिए वैध होगा और इस दौरान वार्षिक निश्चित लागत में कोई बदलाव नहीं होगा.

अदाणी ग्रीन ने बताया कि यह प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है और इसे आने वाले छह वर्षों में पूरा किया जाएगा.

इसके अलावा, सोमवार को अदाणी पावर लिमिटेड (एपीएल) को विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर के अधिग्रहण के लिए लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) मिला था.

अदाणी पावर को विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के तहत सफल समाधान आवेदक के रूप में चुना गया था.

विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर के पास नागपुर में बुटीबोरी के एमआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र में 300 मेगावाट की क्षमता के दो थर्मल पावर प्लांट हैं और कंपनी द्वारा ही इनका संचालन किया जाता है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)