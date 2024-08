अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस ने QIP के जरिए 8,373 करोड़ रुपये जुटाए

अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (एईएसएल) ने सोमवार को घोषणा की कि उसने योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) रूट के जरिए 8,373 करोड़ रुपये (1 बिलियन डॉलर) जुटाए हैं. यह देश के बिजली क्षेत्र में सबसे अधिक है. यह लेन-देन 30 जुलाई को बाजार बंद होने के बाद शुरू किया गया था. इसका आधार सौदा आकार 5,861 करोड़ रुपये (700 मिलियन डॉलर) था. इसमें 8,373 करोड़ रुपये (1 बिलियन डॉलर) तक के आकार का ग्रीन-शू विकल्प शामिल था.

क्यूआईपी को निवेशकों के एक विविध समूह से आधार सौदे के आकार से लगभग छह गुना बोलियां लगीं. इनमें पहली बार भारत में प्रवेश करने वाले उपयोगिता-केंद्रित अमेरिकी निवेशक, सॉवरेन वेल्थ फंड, प्रमुख भारतीय म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियां शामिल थीं.

कंपनी ने एक बयान में कहा कि यह क्यूआईपी जुलाई 2015 में अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) से अलग होने और सूचीबद्ध होने के बाद पूंजी बाजार में इसकी पहली इक्विटी वृद्धि है.

एईएसएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कंदर्प पटेल ने कहा, "भारत का मजबूत निवेश चक्र और बिजली की बढ़ती मांग बिजली क्षेत्र के लिए सकारात्मक संकेतक हैं. संस्थागत निवेशकों की ठोस रुचि भारत के ऊर्जा संक्रमण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और विश्वास को दर्शाती है, इसमें एईएसएल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है."

पटेल ने कहा कि अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस विश्वसनीय, किफायती और टिकाऊ तरीके से अंतिम उपभोक्ताओं तक बिजली पहुंचाने में क्रांति ला रहा है, जो भारत के ऊर्जा संक्रमण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है.

उन्होंने कहा, "हमारे क्यूआईपी को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया निवेशकों के हमारे मजबूत व्यापार मॉडल, निष्पादन क्षमताओं और प्रभावी पूंजी आवंटन रणनीति में ठोस विश्वास को दर्शाती है, जो मजबूत विकास और असाधारण शेयरधारक मूल्य को बढ़ावा देती है."

क्यूआईपी से प्राप्त धन का उपयोग ट्रांसमिशन परिसंपत्तियों, स्मार्ट मीटरिंग व्यवसाय, ऋण चुकौती और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों में निवेश के लिए किया जाएगा. क्यूआईपी एक ऐसा साधन है, जिसका उपयोग सूचीबद्ध कंपनियां बड़ी संस्थाओं से धन जुटाने के लिए करती हैं.

सूत्रों के अनुसार, अरबपति स्टेनली ड्रुकेंमिलर के पारिवारिक कार्यालय द्वारा संचालित निवेश फर्म और अमेरिका आधारित लॉन्ग-ओनली फंड, ड्रिहाउस कैपिटल मैनेजमेंट और जेनिसन एसोसिएट्स ने अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस के क्यूआईपी में निवेश किया.

अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में 73 प्रतिशत शुद्ध लाभ वृद्धि दर्ज की, जबकि राजस्व में सालाना आधार पर 43 प्रतिशत की वृद्धि हुई.



(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)