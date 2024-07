अदाणी एनर्जी के QIP ने म्यूचुअल फ़ंडों से जुटाए 35 करोड़ डॉलर

म्यूचुअल फ़ंडों ने अदाणी एनर्जी सॉल्यूशन्स लिमिटेड के 1 अरब अमेरिकी डॉलर के QIP में 35 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है. मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार, इन फ़ंडों में SBI म्यूचुअल फ़ंड अग्रणी है, जिसका निवेश ₹800 करोड़ था.

नाम नहीं छापने की शर्त पर जानकारों ने बताया कि मंगलवार को लॉन्च किए गए QIP को लगभग ₹26000 करोड़ की मांग के साथ पांच गुना अधिक सब्सक्राइब किया गया, जो भारत के ऊर्जा सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा लेनदेन है.

ऊपर जिन जानकारों का ज़िक्र किया गया है, उन्होंने NDTV प्रॉफ़िट को बताया कि बंधन म्यूचुअल फंड, नोमुरा, 360 वन वैम और इंडिया इन्फ़ोलाइन ऐसे कुछ घरेलू संस्थान रहे, जिन्होंने QIP में भाग लिया. इनके अलावा, जीक्यूजी पार्टनर्स, QIP और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी तथा अमेरिका से कुछ नए निवेशकों सहित लॉन्ग-ओनली ग्लोबल इन्फ़्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टरों ने QIP में भाग लिया.

QIP ₹976 के निर्गम मूल्य के मुकाबले 14 फ़ीसदी के लिस्टिंग डिस्काउंट के साथ ₹1135 पर बंद हुआ.

अपनी विस्तार योजनाओं को फ़ंड करने के लिए कंपनी ने मंगलवार को QIP लॉन्च किया था, जिसका फ़्लोर प्राइस ₹1027.1 प्रति शेयर तय किया गया था.

बुधवार को कंपनी के शेयर 3.90 फ़ीसदी बढ़कर ₹1168.80 पर पहुंच गए, जो 4 जून के बाद इसका उच्चतम स्तर है. दोपहर 2:35 बजे तक यह 0.6 फ़ीसदी बढ़कर ₹1131.60 पर कारोबार कर रहा था.

समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशन्स लिमिटेड ने शेयर बिक्री के ज़रिये एक अरब अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं. इस मामले की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि अदाणी एनर्जी सॉल्यूशन्स लिमिटेड ने पात्र संस्थागत नियोजन (QIP) निर्गम के ज़रिये वित्त जुटाया है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)