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अदाणी एनर्जी को आंध्र प्रदेश में मिला 8,500 करोड़ रुपये का पावर प्रोजेक्‍ट, जानिए 30 महीने में क्‍या-क्‍या करना होगा

अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस को आंध्र प्रदेश में 8,500 करोड़ रुपए का ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट मिला है. इससे ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, डेटा सेंटर और बढ़ती बिजली की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी.

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अदाणी एनर्जी को आंध्र प्रदेश में मिला 8,500 करोड़ रुपये का पावर प्रोजेक्‍ट, जानिए 30 महीने में क्‍या-क्‍या करना होगा
ग्रीन हाइड्रोजन और डेटा सेंटर की बढ़ती जरूरतों के लिए आंध्र प्रदेश में अदाणी का बड़ा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट.

अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (AESL) को आंध्र प्रदेश में 8,500 करोड़ रुपए का बड़ा इंटर स्टेट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट मिला है. इस प्रोजेक्ट के जरिए विजाग (Vizag) इलाके में बनने वाले ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट्स तक बिजली पहुंचाई जाएगी. इन प्रोजेक्ट्स की बिजली की जरूरत करीब 4,500 गीगावाट रहने का अनुमान है.

सरकार ने यह प्रोजेक्ट टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग (TBCB) फ्रेमवर्क के तहत दिया है. इस बिडिंग में अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस सबसे प्रतिस्पर्धी बोली लगाने वाली कंपनी रही. कंपनी को यह प्रोजेक्ट अगले 30 महीने में पूरा करना होगा.

विजाग में बढ़ रही बिजली की जरूरत

कंपनी के सीईओ कंदर्प पटेल ने कहा कि विजाग ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट भारत की अगली पीढ़ी के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए मजबूत एनर्जी बैकबोन तैयार करेगा. इससे आंध्र प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही पेंडुर्थी-विजाग इलाके में तेजी से बढ़ रही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतों को भी पूरा किया जा सकेगा.

उन्होंने कहा कि भारत तेजी से क्लीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी आधारित इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है. ऐसे में AESL ऐसा ट्रांसमिशन नेटवर्क बनाने पर काम कर रही है जो आने वाले समय की जरूरतों को भी पूरा कर सके.

एआई और डेटा सेंटर से बढ़ेगी डिमांड

कंपनी के मुताबिक विजाग अब भारत का बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनता जा रहा है. यहां बड़े स्तर पर एआई, हाइपरस्केल डेटा सेंटर, प्लान्ड सबसी कनेक्टिविटी, उससे जुड़ा लॉजिस्टिक्स, क्लीन एनर्जी और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से विकसित हो रहा है. इसी वजह से इस इलाके में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है. यह नया प्रोजेक्ट पेंडुर्थी-विजाग इलाके में डेटा सेंटर और दूसरे डिजिटल प्रोजेक्ट्स की बिजली की जरूरत पूरी करने में भी मदद करेगा.

कंपनी का नेटवर्क और मजबूत होगा

इस प्रोजेक्ट को विजाग पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड नाम की स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) के जरिए बनाया जाएगा.

AESL ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद कंपनी के नेटवर्क में ये बड़े बदलाव होंगे.

  • 1,582 CKM नई ट्रांसमिशन लाइनें जुड़ेंगी.
  • 10,500 MVA ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी बढ़ेगी.
  • कंपनी का कुल ट्रांसमिशन नेटवर्क 29,531 CKM हो जाएगा.
  • कुल ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी बढ़कर 1,33,675 MVA तक पहुंच जाएगी.
  • AESL देश की सबसे बड़ी प्राइवेट ट्रांसमिशन कंपनी है.

ग्रीन हाइड्रोजन और इंडस्ट्री को मिलेगा फायदा

कंपनी ने कहा कि जैसे-जैसे इस इलाके में ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन और डेटा सेंटर बढ़ेंगे, वैसे-वैसे भरोसेमंद और ज्यादा क्षमता वाले ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत भी बढ़ेगी. इससे लगातार बिजली सप्लाई, ग्रिड की स्थिरता और लंबे समय तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ बनाए रखने में मदद मिलेगी.

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