रिलीज के पहले ही दिन कैंसिल हुए मनोज बाजपेयी की भैया जी के शोज? बॉलीवुड एक्टर ने दी जानकारी

बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी की 24 मई को भैयाजी सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. यह एक्टर के करियर की 100वीं फिल्म है, जिसके प्रमोशन में वह इन दिनों व्यस्त नजर आ रहे है. इसी बीच एक्टर केआरके यानी कमाल आर खान ने ट्विटर पर जानकारी दी है कि भैया जी के सारे शोज कैंसल हो गए हैं. हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है. लेकिन केआरके ने अपने ट्वीट के जरिये मनोज बाजपेयी और उनकी फिल्म को लेकर निशाना साधा है. भैयाजी को अपूर्व सिंह कारकी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में मनोज बाजपेयी के अलावा विपिन शर्मा, जतिन गोस्वामी और जोया हुसैन के मुख्य किरादरों में नजर आएंगे.

एक्टर और फिल्म समीक्षक केआरके ने मनोज बाजपेयी की फिल्म को भोजपूरी मूवी बताते हुए कहा है कि फिल्म के 100 परसेंट शोज कैंसिल हो गए हैं. वहीं एक्टर के साथ काम करने वाले प्रोड्यसर्स को दिमागी तौर पर डिस्टर्ब बताया है. इस पोस्ट पर लोगों का रिएक्शन आ रहा है. जहां कुछ उन्हें ट्रोल करते दिख रहे हैं तो वहीं कुछ उनका सपोर्ट कर रहे हैं.

Today, Sadele actor Manoj Bajpayee's Bhojpuri film released and riots happened at all the theatres coz all area dogs want to watch that film. So 100% all the shows are cancelled coz of no audience. These producers are really mentally disturbed, who are making film with him.