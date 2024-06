ऑस्ट्रेलिया के नाम दर्ज हुआ T20 World Cup इतिहास का सबसे घटिया रिकॉर्ड

Australia vs Scotland, T20 World Cup 2024: टी20 वर्ल्ड कप 2024 में स्कॉटलैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इतना घटिया क्षेत्ररक्षण किया है कि उसके नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. टूर्नामेंट का 35वां मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड के बीच सेंट लूसिया में खेला जा रहा है. इस मैच में क्षेत्ररक्षण के दौरान कंगारू खिलाड़ी स्कॉटलैंड के खिलाफ बेहद औसत नजर आए. एक समय था जब फील्डिंग के मामले में कभी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की तूती बोला करती थी. आज उन्होंने विपक्षी टीम के खिलाफ कुल 6 कैच टपकाए. जिसके साथ ही यह टीम टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में एक मुकाबले के दौरान सर्वाधिक कैच टपकाने वाली टीम बन गई है.

ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज भी आज मैदान में बिल्कुल औसत नजर आए. टीम के लिए ग्लेन मैक्सवेल ने कुल 4 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच उन्हें 2 सफलता तो हाथ लगी, लेकिन 11.00 की इकोनॉमी से 44 रन लुटा दिए.

