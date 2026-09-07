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जब अमिताभ बच्चन को देख घबरा गया था अक्षय कुमार का हाउसहेल्पर, बिग बी के कुर्ते पर गिराए थे चार ग्लास पानी

अक्षय कुमार ने मेगास्टार अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्मों में साथ काम किया है.अभिनेता ने मेगास्टार अमिताभ बच्चन से जुड़ा पुराना किस्सा शेयर करते हुए बताया कि अक्षय कुमार के घर में काम करने वाले ने मेगास्टार के कुर्ते पर पानी के चार गिलास गिरा दिए थे.

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जब अमिताभ बच्चन को देख घबरा गया था अक्षय कुमार का हाउसहेल्पर, बिग बी के कुर्ते पर गिराए थे चार ग्लास पानी
अमिताभ बच्चन को देख घबरा गया था अक्षय कुमार का हाउसहेल्पर
नई दिल्ली:

अक्षय कुमार ने मेगास्टार अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्मों में साथ काम किया है.अभिनेता ने मेगास्टार अमिताभ बच्चन से जुड़ा पुराना किस्सा शेयर करते हुए बताया कि अक्षय कुमार के घर में काम करने वाले ने मेगास्टार के कुर्ते पर पानी के चार गिलास गिरा दिए थे. दरअसल, अक्षय कुमार क्विज रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति-20' में अपनी फिल्म 'हैवान' के को-स्टार सैफ अली खान के साथ आए थे. इस दौरान उन्होंने किस्सा शेयर करते हुए बताया कि यह घटना तब हुई थी जब अमिताभ0 बच्चन एक बार अक्षय के मुंबई के लोखंडवाला स्थित घर पर आए थे.

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इस घटना को याद करते हुए अक्षय कुमार ने बताया, "सर, आपको याद है जब आप मेरे लोखंडवाला वाले घर में आए थे, तो हाउसहैल्पर को आपको पानी देना था. तो पानी देने के लिए तीन-चार गिलास रखे थे. मुझे अच्छी तरह से याद है, सर ने कुर्ता पहना था और वो लड़का इलाहाबाद का था. वो आपको देखकर, हैरान हो गया था और उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो आपको एक गिलास पानी दे रहा है, तो वो चार गिलास पानी लेकर आया और वो चारों के चारों गिलास उसने इनके कुर्ते पर गिरा दिए, क्योंकि वो देख ही नहीं पा रहा था."

इस किस्से ने अमिताभ बच्चन, सैफ और फिल्ममेकर प्रियदर्शन, जो ऑडियंस में मौजूद थे, को हंसा-हंसाकर लोटपोट कर दिया. अक्षय ने यह भी याद किया कि कैसे अमिताभ बच्चन की हाइट की वजह से उन्हें एक्सीडेंट के बाद अपना कुर्ता उधार देना पड़ा था. अक्षय ने कहा, "सर जाहिर तौर पर बहुत लंबे हैं, तो मुझे अपना कुर्ता देना पड़ा ताकि यह उनके शर्ट के हिसाब से आ सकें. तो मुझे अच्छी तरह याद है. उस लड़के का नाम याद नहीं आ रहा है."

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अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन की बात करें तो, दोनों ने फिल्म 'वक्त' में स्क्रीन स्पेस शेयर किया है जिसमें बोमन ईरानी, ​​शेफाली शाह, प्रियंका चोपड़ा और राजपाल यादव भी थे. उन्होंने फिल्म में पिता और बेटे की भूमिका निभाई थी.

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