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बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई फीमेल एक्शन फिल्म तो तापसी पन्नू के हाथ से निकली फिल्में, अब वहीं फिल्म नेटफ्लिक्स पर बनीं नंबर वन  

तापसी पन्नू अपनी आने वाली फिल्म 'गंधारी' के प्रमोशन में बिजी हैं, लेकिन उन्होंने इस बारे में बात की है कि कैसे महिलाओं के लीड रोल वाली फिल्मों की असफलता का असर उनके साथ की अभिनेत्रियों पर भी पड़ सकता है.

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बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई फीमेल एक्शन फिल्म तो तापसी पन्नू के हाथ से निकली फिल्में, अब वहीं फिल्म नेटफ्लिक्स पर बनीं नंबर वन  
तापसी पन्नू के हाथ से निकली फिल्में
नई दिल्ली:

तापसी पन्नू अपनी आने वाली फिल्म 'गंधारी' के प्रमोशन में बिजी हैं, लेकिन उन्होंने इस बारे में बात की है कि कैसे महिलाओं के लीड रोल वाली फिल्मों की असफलता का असर उनके साथ की अभिनेत्रियों पर भी पड़ सकता है. जूम टीवी के साथ हाल ही में हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि कैसे आलिया भट्ट की फिल्म 'अल्फा' के फ्लॉप होने का असर उनके अपने प्रोजेक्ट्स पर पड़ा.

तापसी ने कहा, "मैंने एक बात देखी है और लोग आजकल मुझसे यह पूछते भी हैं कि जब आप किसी फिल्म में पैसा लगाते हैं या किसी महिला एक्टर के साथ एक्शन फिल्म बनाते हैं — जो महिलाओं के लिए आम जॉनर नहीं है — तो लोग पूछते हैं, 'यह फिल्म क्यों नहीं चली?' अगर आप इसमें पैसा लगाते हैं, इसे एक बड़ी फिल्म बनाते हैं और यह नहीं चलती, तो फिर कोई दोबारा पैसा कैसे लगाएगा? मेरा बस एक ही सवाल है. जिन बड़ी, मेल-सेंट्रिक फिल्मों में पैसा लगाया जाता है — क्या उनकी कहानी हमेशा जबरदस्त होती है?"

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उनके मुताबिक, अगर कोई मेल-सेंट्रिक एक्शन फिल्म हो या किसी भी तरह की बड़े बजट की फिल्म हो, उसकी कहानी 15 या 20 — मान लीजिए 19 या 20 — या 15-20 के लेवल की भी हो, तो भी वह चल जाती है, लेकिन हमारे लिए पैमाना अलग है. उन्होंने कहा, "अगर किसी महिला-प्रधान फिल्म में इतना पैसा लगाया जाता है, तो उम्मीद यह होती है कि 19 या 20 को छोड़िए, आपको 21 का स्कोर करना होगा. आप कोई गलती नहीं कर सकते." 
  
उन्होंने कहा कि ऐसे बजट को अक्सर सिर्फ तुलना के आधार पर ही "बड़ा" माना जाता है. हमारी सभी बड़ी अभिनेत्रियां जो ऐसी फिल्में करना चाहती हैं जिनमें कहानी की कमान हमारे हाथ में हो—इसका असर हम सब पर पड़ता है. हमारी सभी फिल्में ठंडे बस्ते में चली जाती हैं. मैं अपने अनुभव से कह सकती हूं. अगर किसी खास साल में महिला-प्रधान फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो जाती है, तो इन्वेस्टर्स के साथ मेरी बातचीत बदल जाती है. इन्वेस्टर्स पीछे हट जाते हैं."

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जब उनसे पूछा गया कि क्या बॉक्स ऑफिस पर 'अल्फा' के फ्लॉप होने के बाद उन्हें ऐसा अनुभव हुआ, तो तापसी ने कहा, "हां. हर साल ऐसा होता है. बातचीत कुछ ऐसी होती है, 'आजकल महिला-प्रधान फिल्में नहीं चल रही हैं. अगर इतने बड़े सुपरस्टार की फिल्म नहीं चल रही है, तो बाकी फिल्मों का क्या होगा? इसलिए अब हम ऐसी फिल्में नहीं बनाएंगे. महिला-प्रधान सिनेमा अब लोकप्रिय नहीं है.'"

तापसी ने आगे कहा कि इसका नतीजा यह हो सकता है कि कई प्रोजेक्ट्स को पूरी तरह से छोड़ दिया जाए. हालांकि, तापसी ने ऐसी फिल्मों के दूसरे पहलू की ओर भी इशारा किया.

उन्होंने कहा, "जब किसी और की फिल्म हिट होती है, तो अचानक नए फोन कॉल आने लगते हैं. लोग कहते हैं, 'चलो इस जॉनर (genre) में काम करते हैं. यह चल रहा है.' अचानक, अगर कोई हॉरर फिल्म अच्छा प्रदर्शन करती है और उसमें कोई महिला कलाकार मुख्य भूमिका में होती है, तो वे फोन करके कहते हैं, 'हम किसी महिला कलाकार के साथ हॉरर फिल्म बना सकते हैं. वह फॉर्मूला काम कर गया है'." तापसी की हालिया फिल्म 'गंधारी' नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.

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