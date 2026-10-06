कृष्ण-लीला और प्रेम की गहराई बयां करता  है यह 24 साल पुराना गाना, माधुरी दीक्षित का बेजोड़ क्लासिकल डांस,  कविता कृष्णमूर्ति और पंडित बिरजू महाराज की आवाज में अमर  

बॉलीवुड सुपरस्टार माधुरी दीक्षित ने क्विज रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' में एक शानदार स्पेशल अपीयरेंस दिया. शो के होस्ट और दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन के जन्मदिन के खास हफ्ते के जश्न के दौरान, जब अमिताभ बच्चन ने माधुरी से डांस का एक छोटा सा हिस्सा करने का अनुरोध किया, तो एक्ट्रेस ने इसे एक यादगार म्यूजिकल पल में बदल दिया. बिग बी ने एक्ट्रेस के लिए म्यूजिक बजाने का अनुरोध करते हुए कहा, "कंप्यूटर जी, प्लीज माधुरी जी के लिए एक गाना बजाइए." जैसे ही क्लासिक धुन 'काहे छेड़ मोहे' बजी, माधुरी दीक्षित ने हॉटसीट पर बैठे-बैठे ही अपनी बेहतरीन मुद्राओं और चेहरे के हाव-भाव से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया.

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पास खड़े अमिताभ बच्चन हैरानी और तारीफ के साथ उनकी परफॉर्मेंस देखते रहे और गर्मजोशी से उनकी तारीफ करते हुए कहा, "वाह! क्या बात है... अविश्वसनीय, अविश्वसनीय माधुरी जी..." जानकारी के लिए बता दें कि माधुरी दीक्षित 'कौन बनेगा करोड़पति' के मराठी वर्शन 'कोण होणार करोडपति' को होस्ट करने के लिए तैयार हैं. मशहूर गाने "काहे छेड़ मोहे" की बात करें तो यह संजय लीला भंसाली की 2002 की पीरियड ड्रामा फिल्म "देवदास" का गाना है और हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन क्लासिक डांस सीक्वेंस में से एक माना जाता है. इस गाने में माधुरी दीक्षित चंद्रमुखी के रोल में हैं. इसे इस्माइल दरबार ने कंपोज किया था, इसके बोल नुसरत बद्र ने लिखे थे और इसे पंडित बिरजू महाराज और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया था. इसकी कोरियोग्राफी दिग्गज कथक कलाकार पंडित बिरजू महाराज ने की थी, जिन्होंने माधुरी की ग्रेस और क्लासिक डांसिंग स्किल को दिखाने के लिए खास तौर पर कथक के मुश्किल मूव्स डिजाइन किए थे. माधुरी और अमिताभ बच्चन की बात करें तो वे 'बड़े मियां छोटे मियां' में एक साथ स्क्रीन शेयर कर चुके हैं, जिसमें माधुरी ने 'मखना' गाने में स्पेशल अपीयरेंस दिया था. इसके अलावा, माधुरी और अमिताभ ने कभी भी किसी पूरी फिल्म में साथ काम नहीं किया है.

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गाने के बारे में

'देवदास' शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया 1917 का एक प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास है, जो एक दुखद प्रेम कहानी पर आधारित है. संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी देवदास 2002 में रिलीज हुई थी. फिल्म में शाहरुख खान (देवदास), ऐश्वर्या राय (पारो), और माधुरी दीक्षित (चंद्रमुखी) के रोल में दिखे थे. फिल्म ब्लॉकबस्टर थी. फिल्म का गाना 'काहे छेड़ छेड़ मोहे' को कविता कृष्णमूर्ति और पंडित बिरजू महाराज ने आवाज दी थी. गाने के संगीत निर्देशक, इस्माइल दरबार, गीतकार, नुसरत बदर, वहीं डांस डायरेक्टर पंडित बिरजू महाराज थे. इस गाने में कृष्ण-लीला और प्रेम का सुंदर वर्णन है, जिसे माधुरी दीक्षित के उत्कृष्ट कथक नृत्य ने बेहद खूबसूरत बना दिया.