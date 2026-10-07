Drishyam 3 Box Office Day 5: 'दृश्यम 3' का बॉक्स ऑफिस पर दहाड़, अजय देवगन की फिल्म ने पांच दिनों में कमा डाले इतने करोड़

Drishyam 3 box office collection day 5: बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त ओपनिंग के बाद सोमवार को अजय देवगन की क्राइम थ्रिलर की कमाई में उम्मीद के मुताबिक गिरावट देखी गई. हालांकि, इस गिरावट से फिल्म की बॉक्स ऑफिस रफ्तार पर ज्यादा असर नहीं पड़ा. सिर्फ पांच दिनों में फिल्म ने ₹200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और कई हिट फिल्मों 'करुप्पु', 'सिकंदर' और 'आवारापन 2' की लाइफटाइम कमाई को पीछे छोड़ दिया है. ट्रेड ट्रैकर Sacnilk के अनुसार, दृश्यम 3 ने भारत में अपने पहले पांच दिनों में 216.50 करोड़ (नेट) की कमाई की है. फिल्म की शुरुआत शुक्रवार को जबरदस्त रही और इसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 62 करोड़ के साथ ओपनिंग की. हालांकि शनिवार को कमाई गिरकर 53.50 करोड़ हो गई, लेकिन रविवार को फिल्म ने अच्छी रिकवरी की और 61 करोड़ कमाए, साथ ही 56% ऑक्यूपेंसी दर्ज की. मज़बूत वीकेंड ने दृश्यम 3 को एक मजबूत आधार दिया, जिसके बाद आम तौर पर होने वाली वीकडे की सुस्ती देखी गई. सोमवार को उम्मीद से ज्यादा गिरावट देखी गई, जिसमें फिल्म ने 21 करोड़ कमाए, जो रविवार के आंकड़े से लगभग 65.6% कम था. मंगलवार को भी गिरावट जारी रही, जब 'दृश्यम 3' ने 23% ऑक्यूपेंसी के साथ 19 करोड़ कमाए.



हफ्ते के दिनों में कमाई धीमी होने के बावजूद 'दृश्यम 3' ने ओरिजिनल 'दृश्यम' की कुल कमाई (जो 102.75 करोड़ थी) से दोगुनी से ज्यादा कमाई कर ली है. इससे भी अहम बात यह है कि यह तीसरी फिल्म अब 'दृश्यम 2' (जिसने भारत में 239.67 करोड़ नेट कमाए थे) से बस 30 करोड़ पीछे है. अगर यह पूरे हफ्ते अच्छी कमाई करती रही, तो 'दृश्यम 3' जल्द ही पिछली फिल्म को पीछे छोड़ सकती है और इस फ़्रैंचाइजी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन सकती है.

अजय देवगन को मिली अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग

इस फिल्म ने अजय देवगन को उनके करियर की सबसे अच्छी ओपनिंग दी है. 'दृश्यम 3' ने पहले दिन 62 करोड़ नेट कमाए, जो 'सिंघम अगेन' की 43.50 करोड़ की ओपनिंग से कहीं ज्यादा है. रोहित शेट्टी की डायरेक्ट की हुई फिल्म का थिएट्रिकल रन 247.86 करोड़ पर खत्म हुआ, जबकि 'रेड 2' ने 173.44 करोड़ कमाए. 'दृश्यम 3' ने सिर्फ पांच दिनों में ही यह आंकड़ा छू लिया है और इसका फाइनल कलेक्शन आना अभी बाकी है.

'दृश्यम 3' की नजर अब 'तानाजी' पर

अब बड़ा टारगेट 'तानाजी: द अनसंग वॉरियर' है. 2020 की यह हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म अजय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, जिसका लाइफटाइम नेट कलेक्शन 279.59 करोड़ रहा. 'दृश्यम 3' को वहां तक ​​पहुंचने के लिए अभी काफी लंबा सफर तय करना है, लेकिन शुरुआती पांच दिनों ने इसने जबरदस्त शुरुआत की है. आने वाले हफ्ते में क्या होता है, यह बहुत अहम होगा.

'दृश्यम 3' के बारे में

'दृश्यम 3' को अभिषेक पाठक ने को-राइट, प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है. इसे पैनोरमा स्टूडियोज और स्टार स्टूडियोज ने प्रोड्यूस किया है. यह 2022 की फिल्म 'दृश्यम 2' का सीक्वल है. फिल्म में अजय देवगन, जयदीप अहलावत, तब्बू, श्रिया सरन, रजत कपूर, प्रकाश राज, इशिता दत्ता और मृणाल जाधव ने काम किया है. इसकी एंडिंग, जीतू जोसेफ की डायरेक्ट की हुई और मोहनलाल स्टारर मलयालम फिल्म से अलग है.