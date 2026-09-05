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करण जौहर ने मिर्जापुर द मूवी का फर्स्ट डे शो, रिव्यू करते हुए लिखा, सॉलिड, कड़क, मसालेदार राइड

डायरेक्टर करण जौहर ने हाल ही में 'मिर्जापुर: द मूवी' देखी और अब फिल्म की तारीफ कर रहे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर रिएक्शन शेयर किया और फ्रैंचाइजी के इस नए चैप्टर को जबरदस्त सराहना की.

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करण जौहर ने मिर्जापुर द मूवी का फर्स्ट डे शो, रिव्यू करते हुए लिखा, सॉलिड, कड़क, मसालेदार राइड
करण जौहर ने मिर्जापुर द मूवी का फर्स्ट डे शो
नई दिल्ली:

डायरेक्टर करण जौहर ने हाल ही में 'मिर्जापुर: द मूवी' देखी और अब फिल्म की तारीफ कर रहे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर रिएक्शन शेयर किया और फ्रैंचाइजी के इस नए चैप्टर को जबरदस्त सराहना की. उनका यह रिएक्शन तब आया है, जब लोगों की पसंदीदा 'मिर्जापुर' स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से बड़े पर्दे पर आ रही है. करण जौहर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर फिल्म का जबरदस्त ट्रेलर और उसकी तारीफ करते हुए एक रिव्यू शेयर किया. उन्होंने कहा कि उन्हें यह बात बहुत पसंद आई कि फिल्म में पुराने और नए किरदारों को किस तरह एक साथ लाया गया है.

करण ने लिखा, "मिर्जापुर एक सॉलिड, कड़क और मसालेदार राइड है! मुझे यह सीरीज बहुत पसंद है और मैंने फिल्म का भी भरपूर मजा लिया. सभी शानदार किरदार चमकते हैं और नए किरदारों के लिए भी शानदार ढंग से जगह बनाते हैं. भले ही आपने सीरीज न देखी हो, फिर भी आपको यह फिल्म पसंद आएगी."

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फ्रैंचाइजी ने Amazon Prime Video पर स्ट्रीमिंग हिट के तौर पर अपनी पहचान बनाई थी, अब बड़े पर्दे पर आ गई है. Excel Entertainment द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फिल्म में पुराने लीड रोल के साथ-साथ नए किरदार भी शामिल हैं. पंकज त्रिपाठी के 'कालीन भैया' और अली फजल के 'गुड्डू पंडित' के बीच सत्ता की लड़ाई जारी है.

वेब सीरीज से फीचर फिल्म बनने के बावजूद इस प्रोजेक्ट में कई खास बातें हैं. जैसे जबरदस्त दुश्मनी, कहानी में अचानक आने वाले मोड़ और किरदारों के बीच तीखे रिश्ते. गुरमीत सिंह द्वारा डायरेक्टेड और पुनीत कृष्णा द्वारा लिखित 'मिर्जापुर: द मूवी' को रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया है, जबकि कासिम जगमगिया और विशाल रामचंदानी ने Amazon MGM Studios और Excel Entertainment के लिए को-प्रोडक्शन किया है.

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थिएटर के लिए बनी इस फिल्म के कास्ट में कई बड़े नए नाम शामिल हैं. इनमें सबसे अहम है जितेंद्र कुमार का 'बबलू पंडित' का रोल, जिसे पहले विक्रांत मैसी ने निभाया था. रवि किशन भी एक नए चेहरे के तौर पर इस लाइनअप में शामिल हुए हैं.

साथ ही, यह प्रोजेक्ट अपनी कहानी की निरंतरता को भी बनाए रखता है. अभिषेक बनर्जी, रसिका दुग्गल, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, श्रिया पिलगांवकर, हर्षिता शेखर गौड़ और श्वेता त्रिपाठी अपने  पुराने किरदारों में ही नजर आएंगे. यह क्राइम थ्रिलर फिल्म 4 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

 

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