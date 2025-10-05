India vs Pakistan, ICC Women's World Cup 6th Match LIVE Updates: आईसीसी वुमन वर्ल्ड कप 2025 के छठवें मुकाबले में आज (पांच अक्टूबर) भारतीय महिला टीम की भिड़ंत पाकिस्तानी महिला टीम के साथ है. दोनों टीमों के बीच यह रोमांचक मुकाबला आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा है. जहां भारतीय महिला टीम की तरफ से टॉस हारकर पारी का आगाज करने के लिए स्मृति मांधना और प्रतिका रावल मैदान में आई हैं.

बता दें जारी टूर्नामेंट में दोनों ही टीमों ने खबर लिखे जाने तक एक-एक मैच खेले हैं. इस बीच भारतीय महिला टीम को अपने मैच में जीत, जबकि पाकिस्तानी महिला टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा है. यही वजह है कि शुरुआती पांच मुकाबलों के बीत जाने के बाद भारतीय महिला टीम पॉइंट्स टेबल में दो अंकों (+1.255) अंकों के साथ चौथे, जबकि पाकिस्तानी महिला टीम बिना किसी अंक (-1.623) के सातवें पायदान पर काबिज है. (IND vs PAK Match Live Scorecard)

हेड टू हेड रिकॉर्ड

खराब रिश्तों की वजह से जरूर इनके बीच खेले जाने वाले सभी मुकाबलों को राइवलरी कह दिया जाता है. मगर रिकॉर्ड बुक देखें तो यहां के आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां करते हैं. खबर लिखे जाने तक भारत और पाकिस्तान महिला टीम के बीच 11 वनडे मुकाबले खेले गए हैं. इस बीच भारतीय महिला टीम ने 100% मुकाबले जीते हैं. यानि कि उसे एक भी मैच में शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा है. इसके अलावा दोनों टीमों की वर्ल्ड कप में चार बार भिड़ंत हुई है. यहां भी भारतीय महिला टीम ने चारों मुकाबलों को अपने नाम किया है.

दोनों टीमों की प्लेइंग-XI

भारत: स्मृति मंधना, प्रतिका रावल, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रॉड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरनी और रेनुका सिंह.

पाकिस्तान: नीबा अली, सदफ शम्स, सिदरा अमीन, आलिया रियाज, नतालिया परवेज, फातिमा सना (कप्तान), रमीन शमीम, डायना बेग, सिद्रा नवाज (विकेटकीपर), नाशरा संदू और सादिया इकबाल.

