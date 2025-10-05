विज्ञापन
विशेष लिंक
8 minutes ago

India vs Pakistan, ICC Women's World Cup 6th Match LIVE Updates: आईसीसी वुमन वर्ल्ड कप 2025 के छठवें मुकाबले में आज (पांच अक्टूबर) भारतीय महिला टीम की भिड़ंत पाकिस्तानी महिला टीम के साथ है. दोनों टीमों के बीच यह रोमांचक मुकाबला आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा है. जहां भारतीय महिला टीम की तरफ से टॉस हारकर पारी का आगाज करने के लिए स्मृति मांधना और प्रतिका रावल मैदान में आई हैं. 

बता दें जारी टूर्नामेंट में दोनों ही टीमों ने खबर लिखे जाने तक एक-एक मैच खेले हैं. इस बीच भारतीय महिला टीम को अपने मैच में जीत, जबकि पाकिस्तानी महिला टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा है. यही वजह है कि शुरुआती पांच मुकाबलों के बीत जाने के बाद भारतीय महिला टीम पॉइंट्स टेबल में दो अंकों (+1.255) अंकों के साथ चौथे, जबकि पाकिस्तानी महिला टीम बिना किसी अंक (-1.623) के सातवें पायदान पर काबिज है. (IND vs PAK Match Live Scorecard)

हेड टू हेड रिकॉर्ड

खराब रिश्तों की वजह से जरूर इनके बीच खेले जाने वाले सभी मुकाबलों को राइवलरी कह दिया जाता है. मगर रिकॉर्ड बुक देखें तो यहां के आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां करते हैं. खबर लिखे जाने तक भारत और पाकिस्तान महिला टीम के बीच 11 वनडे मुकाबले खेले गए हैं. इस बीच भारतीय महिला टीम ने 100% मुकाबले जीते हैं. यानि कि उसे एक भी मैच में शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा है. इसके अलावा दोनों टीमों की वर्ल्ड कप में चार बार भिड़ंत हुई है. यहां भी भारतीय महिला टीम ने चारों मुकाबलों को अपने नाम किया है.  

Latest and Breaking News on NDTV

दोनों टीमों की प्लेइंग-XI

भारत: स्मृति मंधना, प्रतिका रावल, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रॉड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरनी और रेनुका सिंह.

पाकिस्तान: नीबा अली, सदफ शम्स, सिदरा अमीन, आलिया रियाज, नतालिया परवेज, फातिमा सना (कप्तान), रमीन शमीम, डायना बेग, सिद्रा नवाज (विकेटकीपर), नाशरा संदू और सादिया इकबाल.

"Stay updated on the India vs Pakistan, Women's World Cup 2025 Live Score Updates

Oct 05, 2025 15:16 (IST)
Link Copied
Share

IND-W vs PAK-W LIVE Updates: प्रतिका रावल शानदार फॉर्म में

 प्रतिका रावल धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी कर रही हैं पाकिस्तानी बल्लेबाजों का बुरा हाल हैं. तीन ओवर में भारत के 25 रन बन गए हैं. 

भारत 25/0 (3.0 ओवर)

Oct 05, 2025 15:13 (IST)
Link Copied
Share

IND-W vs PAK-W LIVE Updates: प्रतिका रावल और स्मृति मांधना की तेज बल्लेबाजी

तिका रावल और स्मृति मांधना ने मिलकर भारत को तेज शुरुआत दी है. दोनों आसानी के साथ रन बटोर रहीं हैं. 

Oct 05, 2025 15:11 (IST)
Link Copied
Share

IND-W vs PAK-W LIVE Updates: भारत 20/0 , दो ओवर

2 ओवर में भारत ने 20 रन बना लिए हैं. भारतीय महिला बैटरों ने तेज शुरूआत दी है, पाकिस्तानी गेंदबाजों का हाल बुरा दिख रहा है. 

भारत 20/0 (2.0 ओवर)

Oct 05, 2025 15:03 (IST)
Link Copied
Share

India vs Pakistan LIVE: स्मृति मांधना और प्रतिका रावल कर रही हैं भारतीय पारी का आगाज

India vs Pakistan LIVE: भारतीय महिला टीम की तरफ से टॉस हारकर पारी का आगाज करने के लिए स्मृति मांधना और प्रतिका रावल मैदान में आई हैं. 

Oct 05, 2025 14:57 (IST)
Link Copied
Share

India vs Pakistan LIVE: हरमनप्रीत कौर ने नहीं मिलाया पाकिस्तानी महिला टीम की कप्तान फातिमा सना से हाथ

India vs Pakistan LIVE: आईसीसी वुमन वर्ल्ड कप 2025 में भी भारत की 'नो हैंडशेक' नीति जारी है. भारतीय महिला कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस हारने के बाद पाकिस्तानी महिला कप्तान फातिमा सना से हाथ नहीं मिलाया. 

Oct 05, 2025 14:37 (IST)
Link Copied
Share

India vs Pakistan LIVE: पाकिस्तान ने जीता टॉस, भारतीय महिला टीम को मिला पहले बल्लेबाजी करने का न्योता

 India vs Pakistan LIVE: आर प्रेमदासा स्टेडियम में टॉस जीतकर पाकिस्तानी महिला टीम ने पहले भारतीय महिला टीम को बल्लेबाजी करने के लिए न्योता दिया है. 

Oct 05, 2025 14:20 (IST)
Link Copied
Share

India vs Pakistan LIVE: मैदान के ऊपर छाए हुए हैं काले बादल

India vs Pakistan LIVE: भारत और पाकिस्तान महिला टीम के बीच आज का मुकाबला आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. जहां बारिश होने की संभावना बनी हुई है. मौजूदा समय में बारिश तो नहीं हो रही है. मगर मैदान के ऊपर बादल छाए हुए हैं. 

Oct 05, 2025 14:17 (IST)
Link Copied
Share

India vs Pakistan LIVE: वनडे में भारत और पाकिस्तान का हेड टू हेड रिकॉर्ड

India vs Pakistan LIVE: भारत और पाकिस्तान महिला टीम के बीच खबर लिखे जाने तक कुल 11 वनडे मुकाबले खेले गए हैं. इस बीच भारतीय महिला टीम ने सभी मैचों में जीत हासिल की है

Oct 05, 2025 14:15 (IST)
Link Copied
Share

India vs Pakistan LIVE: भारत या पाकिस्तान, महिला वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा है भारी?

India vs Pakistan LIVE: आईसीसी वुमन वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम और पाकिस्तानी महिला टीम के बीच चार मैच खेले गए हैं. जहां भारतीय महिला टीम ने सभी मुकाबलों में जीत हासिल की है. 

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
India Women, Pakistan Women, Cricket, ICC Women's ODI World Cup 2025
Get App for Better Experience
Install Now