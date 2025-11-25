गृह विभाग संभालने के पहले सम्राट चौधरी ने क्यों की हरिहर नाथ की पूजा, खुद बताई इसकी वजह

बिहार में विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत और एनडीए की सरकार बनने के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एक्शन मोड में हैं. राज्य का गृह विभाग संभालने से पहले सम्राट चौधरी ने भगवान का आशीर्वाद लिया. रविवार को वे सोनपुर स्थित प्रसिद्ध बाबा हरिहर नाथ मंदिर पहुंचे और वहां पूजा-अर्चना की. इस दौरान उन्होंने बिहार में कानून-व्यवस्था और सोनपुर के विकास को लेकर कई बड़ी घोषणाएं कीं, जिसमें अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण सबसे अहम है.

बाबा के दरबार में माथा टेका, विधि-विधान से हुई पूजा

गृह विभाग का अत्यंत महत्वपूर्ण पदभार ग्रहण करने से पूर्व डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सीधे बाबा हरिहर नाथ के दरबार पहुंचे. मंदिर प्रबंधन की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया. इसके बाद उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में जाकर पूरे विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना की और राज्य की सुख-समृद्धि की कामना की.

अपराध नियंत्रण पर दो टूक

पूजा के बाद मीडिया से बात करते हुए सम्राट चौधरी ने कानून-व्यवस्था को लेकर कड़ा संदेश दिया. बिहार में अपराध नियंत्रण के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में कानून का राज ही सर्वोपरि होगा. सम्राट चौधरी ने कहा, "बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन की सरकार है और सुशासन ही कायम रहेगा. अपराधियों और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती जारी रहेगी."

सोनपुर को बड़ी सौगात: बनेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट

डिप्टी सीएम ने सोनपुर के विकास को लेकर अपना विजन भी साझा किया. उन्होंने बताया कि वे बाबा हरिहर नाथ मंदिर को पहले ही गोद ले चुके हैं और अगले पांच सालों में सोनपुर की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी. सबसे बड़ी घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि सोनपुर में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा.

विकास कार्यों की मुख्य बातें:

बाबा हरिहर नाथ कॉरिडोर: काशी विश्वनाथ और महाकाल लोक की तर्ज पर बाबा हरिहर नाथ मंदिर के लिए भी कॉरिडोर का निर्माण होगा. इंटरनेशनल एयरपोर्ट: सोनपुर में अंतरराष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे के निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है. सांसद का सहयोग: सम्राट चौधरी ने बताया कि स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूडी भी इन प्रोजेक्ट्स को लेकर लगातार प्रयासरत हैं.

अगले 5 साल में बदला हुआ दिखेगा सोनपुर

सम्राट चौधरी ने विश्वास दिलाया कि बहुत जल्द सोनपुर अंतरराष्ट्रीय पटल पर अपनी पहचान बनाएगा. उन्होंने कहा, "तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. मंदिर के विकास से लेकर एयरपोर्ट तक, अगले पांच सालों में आपको एक बदला हुआ और विकसित सोनपुर देखने को मिलेगा."