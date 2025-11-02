विज्ञापन
विशेष लिंक

राजद ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम का पद चोरी किया...आरा की रैली में पीएम मोदी

पीएम मोदी के भाषण के दौरान हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे. मैदान में युवाओं और महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था.

Read Time: 3 mins
Share
राजद ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम का पद चोरी किया...आरा की रैली में पीएम मोदी
  • पीएम मोदी ने आरा में जनसभा में बिहार के विकास और युवाओं के रोजगार पर विशेष जोर दिया
  • पीएम मोदी ने कहा कि राजद ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम का पद चोरी किया
  • पीएम मोदी ने भोजपुरी में भाषण की शुरुआत करते हुए स्थानीय संस्कृति और वीर कुंवर सिंह का जिक्र किया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरा शहर के मझौवा हवाई अड्डे मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान प्रधानमंत्री ने बिहार के विकास, युवाओं के रोजगार और प्रदेश में फैक्ट्रियों की स्थापना पर जोर देते हुए कहा कि आने वाले सालों में बिहार को उद्योग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा. पीएम मोदी ने कहा कि राजद ने कट्टे के दम पर सीएम पद चोरी किया. पीएम मोदी ने आरा में अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी में की.

जब पीएम मोदी भोजपुरी में बोले...

पीएम मोदी ने भोजपुरी में कहा कि हम मां आरण्य देवी के चरणों में प्रणाम करत बानी. वीर बांकुर बाबू वीर कुंवर सिंह के ई धरती पर अभिनंदन करअतनी. इस दौरान उन्होंने महागठबंधन पर बड़ा हमला बोला. उन्होंने यह भी कहा कि राजद और कांग्रेस के बीच घमासान मचा हुआ है. एक बंद कमरे में नामांकन वापस लेने वाले दिन के एक दिन पहले गुंडागर्दी का खेल हुआ. कांग्रेस कभी चाहती ही नहीं थी कि राजद से कोई सीएम का नाम तय हो. लेकिन राजद ने यह मौका नहीं छोड़ा. इसके साथ ही राजद ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम का पद चोरी किया. इसके बाद जबरदस्ती सीएम फेस का एलान किया गया.

ये भी पढ़ें : पीएम मोदी के पटना रोड शो में उमड़ा हुजूम, फोटो में देखिए कैसे थम सा गया शहर

पीएम की रैली पर क्या बोले लोग

पीएम मोदी के भाषण के दौरान हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे. मैदान में युवाओं और महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था. रैली समाप्त होने के बाद लोगों ने पीएम की बातों की सराहना करते हुए एनडीए की जीत का दावा किया. स्थानीय निवासी राजवीर सोनी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि पीएम मोदी के भाषण से युवाओं में जोश और उत्साह आया है. अब पूरा बिहार एनडीए के साथ खड़ा है. लालू यादव के शासन में लोग भय में जीते थे, लेकिन आज हर कोई सुरक्षित महसूस करता है. महिलाएं भी बिना किसी डर के बाहर निकल रही हैं. निश्चित तौर पर एनडीए की सरकार बनेगी.

सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास

कुमार मंगलम ने बताया कि प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं तो जनता के बीच नई ऊर्जा का संचार होता है. उन्होंने कहा कि आज पीएम मोदी ने ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के मंत्र को दोहराया और बिहार को विकसित राज्य बनाने का संकल्प दोहराया. प्रियांशु श्रीवास्तव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आरा आगमन से युवाओं में खुशी और उत्साह का माहौल है. उन्होंने अपने भाषण में आईटी हब, सड़कों के निर्माण और मेड इन इंडिया के तहत फैक्ट्रियों की स्थापना की बात कही है. इससे बिहार के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. प्रतीक ने कहा कि लालू राज में अपराधियों का बोलबाला था, लेकिन अब लोग विकास और शांति चाहते हैं.

ये भी पढ़ें : बिहार चुनाव में आमने-सामने दो भाई, महुआ में तेजस्वी के प्रचार के बाद अब राघोपुर जाएंगे तेज प्रताप

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
PM Modi Arrah Rally, PM Modi In Aarah, Bihar Election, PM Modi Bihar Election Campaign
Get App for Better Experience
Install Now