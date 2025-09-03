'तब प्रधानमंत्री कहां थे...' पीएम की मां को गाली मुद्दे पर भड़के तेजस्वी का पलटवार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को गाली दिए जाने वाले मामले में तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है. तेजस्वी यादव ने कहा, "मां-मां होती है और मां शब्द लेते ही बहुत सुकून मिलता है. बेजुबान की भी मां होती है. किसी भी मां को इस तरह के शब्द नहीं बोलने चाहिए".

उन्होंने कहा, "हम लोग इसके पक्षधर नहीं हैं. ना ही हम लोगों के संस्कार में यह हैं. रेवन्ना के प्रचार में मोदी जी जाते हैं. मोदी जी ने सोनिया गांधी के लिए इतने अपशब्दों का इस्तेमाल किया. नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाया गया. मुझे बीजेपी के विधायकों ने मां बहन की गाली सदन में दी थी".

तेजस्वी यादव ने आगे कहा, "जो व्यक्ति हमारे प्रवक्ता सारिका पासवान से सड़क पर निर्वस्त्र घूमने की बात कह रहा था, उसको बीजेपी पार्टी ज्वाइन करतावी है और उसे सम्मानित करती है. तब प्रधानमंत्री कहां थे? देश और बिहार की जनता सबकुछ जानती है और समझती भी है. यह दिखावटी और मिलावटी राजनीति से काम नहीं चलेगा".

उन्होंने कहा, "सरकार के लोग ही बिहार बंद कर रहे हैं. प्रधानमंत्री आते हैं तो स्कूल ऐसे ही बंद हो जाते हैं. भाजपा डरी हुई है, जो वॉटर अधिकारी यात्रा में जन सैलाब का समर्थ मिला है. इससे ये बेचैन हैं."

क्या है पूरा मामला

बिहार के दरभंगा जिले में एक कार्यक्रम में पीएम मोदी और उनकी मां के लिए आपत्तिजनक बयान दिए गए थे. इसी को लेकर पीएम मोदी ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार राज्य जीविका निधि क्रेडिट को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी इस मुद्दे को उठाते हुए भावुक हो गए थे. उन्होंने कहा था कि मां के आशीर्वाद से ही मैं देश की सेवा कर रहा हूं. हर मां चाहती है कि उसका बेटा उसकी सेवा करे. लेकिन मेरी मां ने खुद के लिए नहीं आप जैसी करोड़ों माताओं और बहनों की सेवा के लिए मुझे खुद से अलग करके जाने की इजाजत दी. ऐसी मां को भद्दी गालियां दी गईं.