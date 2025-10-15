विज्ञापन
पशुपति पारस को चुनाव से पहला बड़ा झटका; सूरजभान सिंह ने दिया इस्तीफा, राजद में जाने की अटकलें तेज

ऐसी चर्चा है कि सूरजभान सिंह राष्ट्रीय जनता दल को ज्वॉइन कर सकते हैं. उनकी पत्नी वीणा देवी मोकामा से लालू की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार हो सकती है.

  • बिहार की सियासत में पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने इस्तीफा दे दिया
  • सूरजभान सिंह के इस्तीफे से चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को बड़ा झटका लगा है
  • पशुपति पारस और राजद के बीच सीट बंटवारे की बातचीत असफल रही और पारस ने तीन सीटों के प्रस्ताव को अस्वीकार किया है
पटना:

बिहार की सियासत में एक बार फिर से हलचल मची हुई है. पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ा इस्तीफा हुआ है. पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफ़ा दे दिया है. ऐसी चर्चा है कि सूरजभान सिंह राष्ट्रीय जनता दल को ज्वॉइन कर सकते हैं. उनकी पत्नी वीणा देवी मोकामा से लालू की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार हो सकती है. सूरजभान सिंह के इस्तीफे से चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (RLJP) को बड़ा झटका लगा है.

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस और राजद के बीच सीट बंटवारे को लेकर चल रही बातचीत टूट गई है. सूत्रों के मुताबिक, राजद ने पारस को अपनी पार्टी का विलय करने के बदले तीन सीटों का प्रस्ताव दिया था, लेकिन पारस इसके लिए तैयार नहीं हुए. अब खबर है कि पारस की पार्टी बीएसपी (बसपा) और ओवैसी की AIMIM के साथ गठबंधन बनाकर बिहार विधानसभा चुनाव मैदान में उतरेगी.

यह नया समीकरण महागठबंधन के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां पारस गुट का दलित और पासवान वोट बैंक प्रभावी रहा है. इधर, बताया जा रहा है कि सूरजभान की पत्नी और पूर्व सांसद वीणा देवी को राजद ने मोकामा सीट से टिकट देने का फैसला किया है. वे यहां अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी. वहीं, सूरजभान के भाई और पूर्व सांसद चंदन सिंह को भी राजद से टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही है.

