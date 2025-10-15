विज्ञापन
विशेष लिंक

जज्बा पुलिस बनने का: जलजमाव के बीच भी नहीं रुका हौंसला, सुपौल के HPS कॉलेज निर्मली में छात्र कर रहे तैयारी

पिछले हफ्ते हुई भारी बारिश के बाद कॉलेज परिसर और आसपास के इलाके में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी. कई दिनों बीत जाने के बावजूद अब तक जलनिकासी की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है. इससे कॉलेज परिसर में घुटनों तक पानी जमा है. (अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट)

Read Time: 2 mins
Share
जज्बा पुलिस बनने का: जलजमाव के बीच भी नहीं रुका हौंसला, सुपौल के HPS कॉलेज निर्मली में छात्र कर रहे तैयारी
  • सुपौल के HPS कॉलेज परिसर में भारी जलजमाव के बावजूद पुलिस प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र जुटे हैं
  • कॉलेज परिसर में बारिश के कारण पानी जमा होने से अभ्यर्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है
  • स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत प्रशासन की लापरवाही के कारण जलभराव की समस्या को हर वर्ष दोहराए जाने का आरोप लगाया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
सुपौल :

“जज्बा अगर सच्चा हो तो मुश्किलें भी झुक जाती हैं.” यह कहावत इन दिनों सुपौल जिले के नगर पंचायत निर्मली के HPS कॉलेज परिसर में पूरी तरह सच साबित हो रही है. यहां बिहार पुलिस की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी जलजमाव के बीच भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए जुटे हुए हैं. चारों ओर पानी भरा रहने के बावजूद छात्र-छात्राएं रोजाना मैदान में दौड़ लगाते और अभ्यास करते दिखाई देते हैं.

पिछले हफ्ते हुई भारी बारिश के बाद कॉलेज परिसर और आसपास के इलाके में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी. कई दिनों बीत जाने के बावजूद अब तक जलनिकासी की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है. इससे कॉलेज परिसर में घुटनों तक पानी जमा है, जिससे अभ्यर्थियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है. इसके बावजूद छात्र अपने जज्बे से हालात को मात दे रहे हैं. उनका कहना है कि “पानी हो या कीचड़, तैयारी नहीं रुकेगी. पुलिस बनने का सपना है, तो मेहनत हर हाल में करनी होगी.”

इधर, स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पंचायत प्रशासन की लापरवाही के कारण हर साल बारिश के मौसम में यही स्थिति बन जाती है. कॉलेज के पास नालों की सफाई और जलनिकासी की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है. इससे जलजमाव लंबे समय तक बना रहता है.

नगर पंचायत निर्मली के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि जगरनाथ कामत ने कहा कि जल्द ही जलनिकासी की व्यवस्था की जाएगी. उन्होंने बताया कि संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं ताकि कॉलेज और आसपास के क्षेत्रों से पानी की निकासी शीघ्र हो सके.

फिलहाल, अभ्यर्थियों का जज्बा और मेहनत प्रशासनिक उदासीनता पर भारी पड़ता दिख रहा है. मुश्किल हालात में भी उनका मनोबल और तैयारी जारी है, जो बताता है कि सपनों की राह में बाधाएं चाहे जितनी हों, दृढ़ निश्चय से उन्हें पार किया जा सकता है. इधर, सुपौल डीएम सावन कुमार ने संबंधित अधिकारी को जल निकासी के लिए सख्त निर्देश दिए है. (अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Supaul HPS College Waterlogging, Police Exam Candidates Supaul, Bihar Student Determination
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com