नवादा के गोविंदपुर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमला, महिला समेत तीन पुलिसकर्मी घायल

नवादा जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के बिहार-झारखंड बॉर्डर स्थित दर्शन नाला के पास गुरुवार शाम लगभग 8 बजे वाहन चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमले की घटना सामने आई. पुलिस शराब माफियाओं पर नकेल कसने और आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए झारखंड की ओर से आने वाले वाहनों की तलाशी ले रही थी.

इस दौरान एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल को रोककर पूछताछ की जा रही थी. पूछताछ के दौरान चालक और पुलिसकर्मियों के बीच नोकझोंक हो गई, जिससे मौके पर भीड़ जमा हो गई. आरोप है कि भीड़ ने लाठी-डंडे, ईंट-पत्थर से हमला कर दिया, जिसमें थाना के सिपाही संजय कुमार, पीएसई गुलशन कुमार और एक महिला पुलिसकर्मी घायल हो गए.

घायलों को तुरंत गोविंदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. सिपाही संजय कुमार ने बताया कि मोटरसाइकिल को जब्त कर थाना लाया गया, लेकिन शराबी हमलावरों ने उसे छुड़ा कर ले गए.

पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हमलावरों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं.