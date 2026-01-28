विज्ञापन
मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल मिलते ही मचा हड़कंप, कोर्ट खाली कराया गया

Muzaffarpur News: बिहार के मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है. सूचना के बाद कोर्ट परिसर को तुरंत खाली कराया गया. मौके पर STF, डॉग स्क्वायड, बम निरोधी दस्ता और जिला पुलिस जांच में जुटी हुई है.

मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी
मुजफ्फरपुर:

बुधवार को मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया. जिला जज को ई-मेल के जरिए मिली धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं और पूरे कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया. जानकारी के अनुसार, सुबह करीब 11:54 बजे कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई थी.

धमकी भरा ई-मेल मिलते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया. तत्काल वकीलों, कर्मचारियों और आम लोगों को बाहर निकालकर परिसर को पूरी तरह खाली करा दिया गया.

सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के इलाकों में भी निगरानी बढ़ा दी गई है. बिहार STF, डॉग स्क्वायड, बम निरोधी दस्ता सहित जिला पुलिस की टीम पहुंची और जांच मे जुट गई हैं. एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र भी मौके पर पहुंचे हैं और इसकी गंभीरता से जांच कर रहें हैं. फिलहाल, किसी संदिग्ध वस्तु के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है. 

प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि अफवाह या किसी भी तरह की संदिग्ध सूचना को हल्के में नहीं लिया जा सकता. इसलिए पूरी सतर्कता के साथ कार्रवाई की जा रही है.

