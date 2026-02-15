विज्ञापन
बिहार के कटिहार में भीषण आग, 200 से अधिक दुकानें जलकर राख

बिहार के कटिहार के कुर्सेला हाट में भीषण आग लगने से 100 से अधिक दुकानें जलकर राख हो गईं. आग पर काबू पाने के लिए स्थानीय लोग और दमकल विभाग जुटे हैं, जबकि नवगछिया और भागलपुर से अतिरिक्त दमकल गाड़ियां भेजी जा रही हैं.

बिहार के कटिहार में भीषण आग, 200 से अधिक दुकानें जलकर राख
करीब 200 दुकानों में भयंकर आग
  • बिहार के कटिहार जिले के कुर्सेला हाट में देर रात भीषण आग लगने से लगभग एक सौ से अधिक दुकानें जलकर राख
  • आग तेजी से फैलने की वजह से 200 से ज्यादा दुकानों तक इसके फैलने की संभावना जताई जा रही है
  • दमकल विभाग और स्थानीय लोग आग बुझाने में लगे हुए हैं लेकिन कई घंटे बाद भी आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया गया
बिहार के कटिहार जिले में रविवार देर रात भीषण आग लग गई. एनएच‑31 से जुड़े कुर्सेला थाना क्षेत्र के कुर्सेला हाट में लगी इस आग ने देखते ही देखते भयावह रूप ले लिया और लगभग 100 से भी अधिक दुकानें जलकर राख हो गईं. कई स्थानीय लोगों का कहना है कि आग 200 से ज्यादा दुकानों तक फैल चुकी है.

आग पर काबू पाने की कोशिश जारी

आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग तेजी से फैलने की बात सामने आ रही है. स्थानीय लोग और दमकल विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है. कई घंटे बीत जाने के बाद भी आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है.

आग ने मचा रखा तांडव

जिलाधिकारी ने फोन पर बातचीत में बताया कि नवगछिया और भागलपुर से भी दमकल की गाड़ियां मंगाई जा रही हैं, ताकि आग को जल्द से जल्द नियंत्रण में लाया जा सके. फिलहाल कुर्सेला हाट में आग का तांडव जारी है और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है.

खतरनाक आग की चपेट में दुकानें

सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उनमें दिख रहा है कि आग कितनी भयकंर है. चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल है. पास में ही भयावह आग लगी हुई है जिससे तेज और खतरनाक लपटें निकल रही है. वहीं आसमान भी धुंए से सराबोर हो चुका है.
 

