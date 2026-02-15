बिहार के कटिहार में भीषण आग, 200 से अधिक दुकानें जलकर राख

बिहार के कटिहार जिले में रविवार देर रात भीषण आग लग गई. एनएच‑31 से जुड़े कुर्सेला थाना क्षेत्र के कुर्सेला हाट में लगी इस आग ने देखते ही देखते भयावह रूप ले लिया और लगभग 100 से भी अधिक दुकानें जलकर राख हो गईं. कई स्थानीय लोगों का कहना है कि आग 200 से ज्यादा दुकानों तक फैल चुकी है.

आग पर काबू पाने की कोशिश जारी

आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग तेजी से फैलने की बात सामने आ रही है. स्थानीय लोग और दमकल विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है. कई घंटे बीत जाने के बाद भी आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है.

आग ने मचा रखा तांडव

जिलाधिकारी ने फोन पर बातचीत में बताया कि नवगछिया और भागलपुर से भी दमकल की गाड़ियां मंगाई जा रही हैं, ताकि आग को जल्द से जल्द नियंत्रण में लाया जा सके. फिलहाल कुर्सेला हाट में आग का तांडव जारी है और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है.

खतरनाक आग की चपेट में दुकानें

सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उनमें दिख रहा है कि आग कितनी भयकंर है. चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल है. पास में ही भयावह आग लगी हुई है जिससे तेज और खतरनाक लपटें निकल रही है. वहीं आसमान भी धुंए से सराबोर हो चुका है.

