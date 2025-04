88/44 पहुंच गया था लालू का BP, डॉक्टर ने बताया अब कैसी है हालत? तेजस्वी बोले- कलेजे वाले आदमी

Lalu Yadav Health Update: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना के पारस हॉस्पिटल से अपने घर लौट आए हैं. अब वो शाम में पटना से बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रवाना होंगे. दिल्ली के AIIMS में लालू प्रसाद यादव का इलाज होगा. लालू की तबीयत पर पटना में उनका इलाज करने वाले डॉक्टर के साथ-साथ उनके बेटे तेजस्वी यादव और पार्टी के नेता अब्दुल बारी सिद्धिकी का बयान सामने आया है.

RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "हमें पता चला कि उनका BP अचानक से बहुत कम हो गया था. उनको चेकअप के लिए अस्पताल लाया गया. अभी उनकी तबीयत स्थिर है. अब उन्हें दिल्ली AIIMS ले जाया जाएगा. उनको परेशानी हो रही है लेकिन वो कलेजे वाले आदमी हैं. मुझे लगता है कि उनकी सेहत में जल्द सुधार होगा."

#WATCH | RJD supremo and former CM Lalu Prasad Yadav admitted to Paras Hospital; party leader and his son Tejaswi Yadav says, "...He is normal at present, he will be taken to the Delhi AIIMS soon for further treatment... 'Lalu Yadav kaleje wale aadmi hain'...Soon, he will be fit… https://t.co/On0AKsqMHu pic.twitter.com/7zyxzheycY

लालू की तबीयत पर तेजस्वी यादव ने आगे बताया, "कई दिनों से उनके कंधे पर घाव था, जिससे गंभीर संक्रमण हो गया था. हम लगातार उनकी निगरानी कर रहे थे और पाया कि उनका रक्तचाप बहुत कम रहता था. आज जब उन्हें दिल्ली एम्स ले जाया जाना था, तो जांच में पता चला कि उनका बीपी अचानक गिरकर 88/44 हो गया था."

वहीं राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा, "उनका रक्तचाप कम हो गया था, जिसके कारण स्थिति चिंताजनक हो गई थी. इसी कारण उन्हें अस्पताल लाया गया था. सभी विशेषज्ञों ने उनकी स्थिति पर नज़र रखी और उनका रक्तचाप अब सामान्य हो गया है. वे आज एम्स में इलाज के लिए दिल्ली के लिए रवाना होंगे. चिंता की कोई बात नहीं है."

#WATCH | Patna, Bihar: Dr Prakash Sinha, HOD of Pulmonary Medicine, says, "He had fever also and he has been given medication for that. When he arrived, he was a little low, but soon he started responding to treatments and became alert... He talked to everyone. He has to go to… https://t.co/On0AKsqeRW pic.twitter.com/Sqqwnv12CR