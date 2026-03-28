गोपालगंज में प्रेम प्रसंग की खूनी साजिश, युवक की हत्या कर शव गंडक नदी में फेंका; 3 आरोपी गिरफ्तार

Bihar News: बिहार के गोपालगंज जिले में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां 14 मार्च की रात दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के बाद दो युवक अचानक लापता हो गए. घटना के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी.

जादोपुर थाना क्षेत्र के मेहंदिया गांव में पुलिस जब मौके पर पहुंची तो कई जगह खून के धब्बे मिले. इससे यह मामला और संदिग्ध हो गया. 15 मार्च को मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने नहर पुल के नीचे और आसपास के इलाकों में गहन जांच की. साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया, जिसने वैज्ञानिक तरीके से सबूत इकट्ठा किए.

गंडक नदी से बरामद हुआ युवक का शव

लगातार खोजबीन के बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली. लापता युवकों में से एक विकास कुमार का शव जादोपुर थाना क्षेत्र के खाप मकसूदपुर गांव के पास Gandak River से बरामद किया गया. शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया और बाद में परिजनों को सौंप दिया गया. इस खुलासे के बाद पूरे मामले में नया मोड़ आ गया.

प्रेम प्रसंग बना हत्या की वजह

पुलिस जांच में सामने आया है कि यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है. मृतक का एक महिला से संबंध था, जिसे लेकर महिला के परिजन नाराज थे. इसी वजह से आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से युवक को बुलाया और उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद साक्ष्य छिपाने के लिए शव को नदी में फेंक दिया गया.

पुलिस की कार्रवाई, तीन आरोपी गिरफ्तार

सदर एसडीपीओ प्रांजल के नेतृत्व में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है.

इलाके में स्थिति सामान्य, जांच जारी

पुलिस का कहना है कि फिलहाल क्षेत्र में कानून व्यवस्था सामान्य है. इस मामले में बाकी आरोपियों को जल्द पकड़ने का दावा किया गया है. पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है ताकि पूरे घटनाक्रम का स्पष्ट खुलासा हो सके.

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