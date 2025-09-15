NDA कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच पर ही मारपीट... बिहार में चुनाव से पहले मचे घमासान पर क्या बोले नेता?

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले NDA कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही हैं. इसमें NDA घटक दल के नेता-कार्यकर्ता विधानसभावार एकत्रित हो रहे हैं. यूं तो यह सम्मेलन चुनाव पूर्व नेताओं-कार्यकर्ताओं में एकजुटता बनाए रखने के उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे हैं. लेकिन कई जगहों से इस सम्मेलन में मारपीट की खबरें भी सामने आई है. जमुई के चकाई में मंच पर ही नीतीश सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक सुमित सिंह और पूर्व MLC संजय प्रसाद के समर्थकों में झड़प हो गई.



इस झड़प की तस्वीरें और वीडियो भी वायरल हुए. कार्यकर्ता सम्मेलन में झड़प के मामले जमुई के अलावा कई दूसरी जगहों से भी आए. ऐसे में सम्मेलन का कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल और रणनीति पर मंथन करने का मकसद सवालों के घेरे में है.

जमुई में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में मारपीट, देखें वीडियो

बिहार सरकार में मंत्री सुमित सिंह जो राजपूत समाज से हैं और पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद जो भूमिहार समाज से हैं,दोनों NDA गठबंधन के एक कार्यक्रम के मंच पर ही भीड़ गयें,खबर है कि सुमित सिंह जिस सीट से निर्दलीय विधायक हैं उसी सीट पर जदयू ने फिर से संजय प्रसाद का टिकट फाइनल कर दिया है!… pic.twitter.com/aX6cEhDd0q — SOURAV RAJ (@souravreporter2) September 13, 2025



बिहार में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन जारी है. लेकिन इस सम्मेलन में तालमेल की जगह नेताओं के बीच तनातनी और आरोप-प्रत्यारोप सुर्खियों में है. गठबंधन में सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा से पहले ही कई उम्मीदवारों के नाम सामने आने लगे हैं. मंच से ही नेताओं की आपसी भिड़ंत ने कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

NDA कार्यकर्ता सम्मेलन में हो रहे झड़प पर जिम्मेदार नेताओं ने क्या कुछ कहा-पढ़ें

इस मामले पर BJP प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि 243 सीटों में से सिर्फ एक जगह ऐसा हुआ है. वो लोग विपक्ष के थे, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे.

वहीं इस मामले पर JDU प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है. ये सब अफवाह है. पहली बार है कि NDA के सभी घटक दल एक साथ मंच साझा कर रहे हैं.

विपक्ष के नेता बोले- एनडीए में घमासान मचा है

दूसरी ओर इस मामले पर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि मंच पर ही लाठी-डंडे चल रहे हैं. चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ है और NDA में घमासान मचा है. चुनाव आते ही सिर-फुटौवल और बढ़ेगा.

सम्मेलन का मकसद था तालमेल और रणनीति पर मंथन, लेकिन नेताओं की नोकझोंक और समय से पहले उम्मीदवारों की चर्चा ने इस मकसद पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं.