Bihar Chunav Results: पत्रकारों की भी रातभर जागते कटी रात, जरा पटना में मीडिया सेंटर का नजारा देखिए

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दो चरणों में हुई वोटिंग के बाद आज 14 नवंबर, शुक्रवार को वोटों की गिनती हो रही है. बिहार का जनादेश कुछ घंटों में साफ हो जाएगा और पता चल जाएगा कि बिहार की जनता ने अगले 5 सालों के लिए किसे चुना है, नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को या फिर तेजस्‍वी यादव की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार को. दोनों ही गठबंधनों ने अपनी-अपनी जीत का दावा किया है. काउंटिंग से पहले यानी 13 नवंबर की रात न केवल राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के लिए तनाव भरा रहा, बल्कि मीडियाकर्मी भी मुस्‍तैद रहे. पत्रकारों की रात भी जागते हुए कटी. अब जरा पटना में ही मीडिया सेंटर का नजारा देख लीजिए.

#WATCH | Counting of votes for #BiharElections2025 will be held today. Visuals from the Media Room at a counting centre set up at A.N. College in Patna. pic.twitter.com/hrea13kfhG — ANI (@ANI) November 14, 2025

अंदर-बाहर का हाल लाइव

पटना में एएन कॉलेज को मतगणना केंद्र बनाया गया है. राज्‍य मुख्‍यालय स्थित इस मतगणना केंद्र पर मीडिया कक्ष भी बनाया गया है. यहां कई सारे टीवी स्‍क्रीन्‍स लगाए गए हैं, जिनपर मतगणना केंद्र के भीतर का हाल देखा जा सकता है. तमाम जगहों पर जो सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, उनका प्रसारण यहां अलग-अलग टीवी स्‍क्रीन पर लाइव है.

राजधानी पटना के कई पत्रकारों ने बताया कि रातभर न केवल नेताओं के माथे पर पसीना दिखा, बल्कि पत्रकार भी अपनी तैयारी में लगे रहे. शुक्रवार को दोपहर होते-होते तस्‍वीर साफ होने की संभावना है.

अब तक जो तमाम एग्जिट पोल्‍स सामने आए हैं, उनमें एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, जबकि राजद-कांग्रेस की अगुवाई वाले महागठबंधन को एक बार फिर हार की संभावना जताई गई है. बहरहाल वोटों की गिनती शुरू होने के कुछ ही घंटों के भीतर तस्‍वीर साफ होने लगेगी कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है.