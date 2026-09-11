बिहार: बंद घर का ताला तोड़कर जेवरात व नकदी चोरी, मालिक इलाज के लिए गया था बेंगलुरु

कटिहार, 12 सितंबर (आईएएनएस)। बिहार में कटिहार के सहायक थाना क्षेत्र के गौशाला इलाके में चोरों ने एक बंद मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपये के जेवरात और नकदी समेत अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया।



मिली जानकारी के अनुसार घटना शुक्रवार देर रात मूसलाधार बारिश के दौरान की बताई जा रही है। बारिश और रात के सन्नाटे का फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। सुबह पड़ोसियों की नजर घर के टूटे हुए मुख्य ताले पर पड़ी, जिसके बाद चोरी की घटना का पता चला।

जानकारी के अनुसार, गौशाला निवासी मुंद्रिका सिंह पिछले करीब एक महीने से स्वास्थ्य संबंधी इलाज के सिलसिले में बेंगलुरु में अपने बेटे के पास गए हुए हैं। उनके घर पर कोई मौजूद नहीं था और मकान पूरी तरह बंद था। इसी का फायदा उठाकर चोर देर रात घर में दाखिल हुए। चोरों ने सबसे पहले मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ा और इसके बाद घर के अंदर प्रवेश किया।

घर में घुसने के बाद चोरों ने कमरों की तलाशी ली। इस दौरान उन्होंने दो अलमारियों के लॉक और शटर तोड़ दिए। अलमारियों में रखे कीमती जेवरात, नकदी और अन्य सामान चोर अपने साथ लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि चोरी गए सामान की कीमत लाखों रुपये में है। हालांकि, चोरी हुए सामान की वास्तविक कीमत और सामान की पूरी सूची मकान मालिक के वापस आने और जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

सुबह जब स्थानीय लोगों ने मकान का मुख्य ताला टूटा हुआ देखा तो उन्हें संदेह हुआ। पड़ोसियों ने इसकी जानकारी मकान मालिक के परिजनों और पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि चोरों की पहचान की जा सके। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि वारदात में कितने लोग शामिल थे और वे किस रास्ते से मकान तक पहुंचे तथा चोरी के बाद किस दिशा में फरार हुए।

स्थानीय लोगों ने पुलिस से रात में गश्त बढ़ाने और चोरी की घटना का जल्द खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चोरों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया जा रहा है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।